Gullit kijkt met ‘kromme tenen’ naar Van Gaal: ‘Ach, hou nou toch op man!’

Dinsdag, 20 september 2022 om 07:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:07

Ruud Gullit heeft maandag met stijgende verbazing naar de persconferentie van Louis van Gaal gekeken. De Europees kampioen van 1988 is van mening dat de bondscoach van het Nederlands elftal overdrijft in de manier waarop hij zijn spelsysteem probeert te implementeren. Volgens Gullit is het geen hogere wiskunde en waren er in het verleden ook geen talloze meetings voor nodig om een formatie in een ploeg te slijpen.

Van Gaal gaf tijdens de persconferentie te kennen dat de voorbereidingstijd krap is met het oog op het WK. De bondscoach heeft komende week de beschikking over zijn 24 selectiespelers, maar heeft naast de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België heel veel andere verplichtingen, waardoor het lastig wordt om te focussen op de implementatie van het systeem. Van Gaal laat bovendien een expert invliegen die de doelmannen moet helpen bij strafschoppen en het beïnvloeden van de tegenstander.

"Wij zijn nog bezig met de implementatie van een nieuw systeem. Dat is nog steeds niet top uitgevoerd en zeker nog geen negentig minuten", aldus Van Gaal maandag. "Daar probeer ik aan te sleutelen. Onder meer door individuele meetings die ze hebben met mij en Frans Hoek. En met mij en Danny Blind. Dat gaat gepaard met beelden die ik laat zien. Daar gaan we over praten. De stijl van het 1-3-4-3-systeem kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Maar het moet worden uitgevoerd volgens de stijl en visie van Louis van Gaal en dat is niet zo makkelijk. Ze kunnen in Italië al twintig jaar in dat systeem spelen, maar dat wil niet zeggen dat ze het goed uitvoeren. Althans, in mijn ogen."

Gullit kan de woorden van Van Gaal niet horen. "Hou nou toch op man. Ik zit hier met kromme tenen naar te kijken", aldus de voormalig Oranje-international bij Rondo. "Hou nou toch op. Rinus Michels heeft bij ons (in 1988 tijdens het EK, red.) helemaal geen meetings gehad. We hadden soms met vijf spelers een meeting. Dan werd er verteld hoe we gingen spelen. Spelers waren oud en wijs genoeg. De spelers die Van Gaal heeft spelen allemaal bij grote clubs. Die weten echt wel hoe ze moeten voetballen. Als je dan gaat zeggen 'in mijn ogen spelen ze in Italië ook niet helemaal het systeem'... Jezus Christus. Wat wil je hier nou mee zeggen? Italië wordt er wereldkampioen mee."

Ook Marco van Basten vindt het allemaal wat ver gaan. Volgens de analist draaft Van Gaal een beetje door in het overbrengen van zijn visie. "In 2010 zijn ze ook tweede geworden met een ander systeem", doelt Van Basten op het WK met Bert van Marwijk. "Het wil niet zeggen dat het woord van Van Gaal het heilige woord is. Hij is nu de bondscoach, dus hij mag dat zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat dat het heilige woord is. Hij doet een beetje alsof hij het heilige woord verklaart en dat overdrijft hij een beetje. Ik bedoel, ik vind het een goede trainer, daar niet van, maar hij wekt soms de indruk dat hij iets héél bijzonders doet wat niemand begrijpt. Probeer dat maar eens te volgen."