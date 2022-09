Vier trainers in beeld voor de opvolging van Thomas Letsch bij Vitesse

Dinsdag, 20 september 2022 om 06:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:16

De kans is groot dat Vitesse in de zoektocht naar een opvolger voor Thomas Letsch dicht bij huis blijft. Maandag werd bekend dat de Duitser onderweg is naar de Bundesliga, waar hij bij VfL Bochum de ontslagen Thomas Reis moet opvolgen. Volgens het Algemeen Dagblad zijn Edward Sturing, Joseph Oosting, Dick Schreuder en Phillip Cocu kandidaten om de vacante trainersvacature in te vullen in GelreDome.

Het vertrek van Letsch bij Vitesse lijkt een kwestie van tijd. Zelf heeft de oefenmeester wel oren naar een overstap naar de hekkensluiter van Duitsland, ondanks dat zijn contract in Arnhem nog tot medio 2023 doorloopt. Er worden momenteel gesprekken gevoerd door alle betrokken partijen om een vertrek uit Arnhem af te ronden. Als beide clubs eruit zijn, zal de overstap van Letsch spoedig worden bevestigd. Bij Bochum zal de Duitse coach in eerste instantie handhaving moeten bewerkstelligen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Algemeen Dagblad suggereert ondertussen druk over zijn opvolging en schuift met Sturing, Oosting, Schreuder en Cocu een viertal trainers naar voren. Sturing is al werkzaam bij Vitesse, bekleedt momenteel de functie van hoofd opleidingen en was al meerdere keren als interim-trainer actief bij de club. Hij zou wel oren hebben naar de trainersfunctie, maar dan wel op vaste basis. Een rol als interim-trainer ziet hij niet meer zitten. Sturing was in het verleden al werkzaam als hoofdtrainer en assistent bij Vitesse.

Ook Schreuder en Oosting zijn geen onbekenden voor Vitesse. Zij werkten allebei als assistent van Letsch, maar beschikken nog over een doorlopend contract bij respectievelijk PEC Zwolle en RKC Waalwijk. Oosting ligt nog tot volgend jaar zomer vast in Brabant, terwijl het contract van Schreuder doorloopt tot medio 2025. Cocu was als speler tussen 1990 en 1995 actief voor de club uit Arnhem en zit sinds zijn ontslag bij Derby County in november 2020 zonder werkgever.