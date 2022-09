Danjuma reageert op keuze Van Gaal en spreekt over kansen op WK-deelname

Maandag, 19 september 2022 om 23:13 • Wessel Antes • Laatste update: 23:21

Arnaut Danjuma denkt dat hij nog steeds een goede kans maakt om met het Nederlands elftal naar Qatar te gaan voor het WK, zo zegt de 25-jarige buitenspeler van Villarreal maandagavond in Rondo, het voetbalpraatprogramma van Ziggo Sport. Danjuma was de afgelopen maanden geblesseerd en begrijpt dat bondscoach Louis van Gaal hem niet heeft geselecteerd voor de aankomende duels tegen Polen en België.

In de afgelopen twee wedstrijden van Villarreal kon Danjuma eindelijk weer minuten maken. De rechtspoot voelt dan ook dat hij steeds fitter wordt. “Met mij gaat het steeds beter. Ik mag zeker niet klagen. Ik sta weer op de velden, dan komt er altijd een glimlach op mijn gezicht. Ik heb er plusminus vier maanden uit gelegen. Ik had een blessure aan mijn voet, een botkneuzing.”

?? Skypen met 'vriend van de show' Arnaut Danjuma! Hoeveel vertrouwen heeft hij straks weer bij het Nederlands elftal te zitten in november? ??#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/SNu3m8uuoe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2022

In de afgelopen maanden sprak Danjuma met Van Gaal. De Villarreal-smaakmaker begrijpt dat hij ditmaal niet is opgeroepen. “Natuurlijk is er hier en daar altijd contact geweest, maar voor mij is het wel vrij duidelijk. Ik heb er vier maanden uit gelegen en afgelopen weekend pas weer een half uur gespeeld. Als je bij je club niet in aanmerking komt, speel je ook niet bij het Nederlands elftal. Dus het is voor mij een heel logische keuze dat ik niet ben opgeroepen.”

Toch verwacht Danjuma dat hij er in november wel bij is, wanneer Nederland naar Qatar vliegt voor het WK. “Ik heb er alle vertrouwen in. Ik denk dat het weinig zin heeft om naar zo'n groot eindtoernooi toe te leven zónder vertrouwen. Ik denk dat het voor mij vooral een gevalletje blessureleed is geweest in plaats van iets anders. Maar dat is natuurlijk geen garantie voor een plek op het WK. Voor mij zullen de aankomende maanden belangrijk zijn om mezelf opnieuw te bewijzen. Ik heb daar ook geen moeite mee, dat is normaal.”