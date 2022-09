VZ 5: Letsch staat voor bliksemvertrek bij Vitesse; Bijlow alsnog naar Zeist

Dinsdag, 20 september 2022 om 00:00 • Laatste update: 22:58

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Vitesse moet op zoek naar een nieuwe trainer na bliksemvertrek van Letsch

Thomas Letsch gaat Vitesse verruilen voor VfL Bochum. Dat weet BILD te melden. De trainer van de Arnhemmers is hard op weg naar de hekkensluiter van de Bundesliga en op dit moment is er alleen nog een akkoord tussen de beide clubs nodig. Letsch zou al akkoord zijn met Bochum.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier meer over het mogelijke vertrek van Letsch bij Vitesse

Van Gaal haalt Justin Bijlow voor ‘speciaal project’ tóch bij Oranje

Louis van Gaal haalt Justin Bijlow dinsdag tóch naar Zeist. De doelman van Feyenoord zat niet bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor komende Nations League-duels, maar Van Gaal wil hem in actie zien voor een speciaal penaltyproject. Ook Kjell Scherpen, die bij Jong Oranje zit, wordt daarvoor tijdelijk bij 'het grote Oranje' geroepen. Van Gaal ziet bekwaamheid in penalty's als 'doorslaggevend voor eindtoernooien', zo vertelt hij op de persconferentie in de aanloop naar de interland tegen Polen.

Klik hier voor meer details over het speciale penaltyproject van Van Gaal

Van Gaal legt uit waarom hij geen 26, maar 24 man opneemt in zijn selectie

Louis van Gaal gaat geen vervanger voor de geblesseerde Bruno Martins Indi oproepen. De verdediger van AZ viel in de wedstrijd tegen Ajax (2-1 overwinning) uit met een spierblessure en ziet daarmee de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België aan zich voorbijgaan. Van Gaal gaat door het wegvallen van Martins Indi aan de slag met een 24-koppige selectie.

Hier vind je meer informatie over het wegvallen van Martins Indi

Henk de Jong hoort vonnis na scheldpartij en memorabel interview

Henk de Jong staat komende speelronde niet langs de lijn bij SC Cambuur. Na zijn rode kaart tijdens het duel met RKC Waalwijk (5-1) heeft de 58-jarige oefenmeester een schikkingsvoorstel van één wedstrijd (plus één voorwaardelijk) gekregen van de tuchtcommissie van de KNVB. Daardoor mist De Jong het thuisduel tegen koploper PSV. Alex Bangura en Mees Hoedemakers, die ook van het veld gestuurd werden in Waalwijk, moeten nog iets langer toekijken: het duo kreeg een voorstel van twee duels plus één voorwaardelijk. Cambuur is akkoord gegaan met de schorsingen.

Het hele verhaal over de schorsing van De Jong lees je hier

Franse voetbalbond gaat toch overstag na druk van Kylian Mbappé

De Franse voetbalbond FFF is maandagavond toch overstag gegaan over de portretrechten van de spelers van de nationale ploeg. Eerder op dinsdag kwam naar buiten dat Kylian Mbappé zou weigeren om dinsdag deel te nemen aan een fotoshoot met zijn collega-internationals. Reden daarvan is een conflict over de portretrechten van de spelers. Met het nieuws dat de FFF wil meewerken aan een nieuw akkoord lijkt daar nu een oplossing voor gevonden te zijn.

Lees hier het complete artikel over het weigeren van Mbappé