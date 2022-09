Feyenoord komt na binnenhengelen Bullaude opnieuw uit in Argentinië

Maandag, 19 september 2022 om 22:11 • Wessel Antes

Feyenoord volgt Máximo Perrone van het Argentijnse CA Vélez Sarsfield op de voet, zo meldt 1908.nl maandagavond. De negentienjarige defensieve middenvelder ligt in zijn geboorteland nog vast tot medio 2023. In de winter hopen de Rotterdammers namelijk nog een ‘nummer 6’ naar De Kuip te halen als definitieve opvolger van Fredrik Aursnes.

Momenteel staat Quinten Timber op die positie, maar dat lijkt niet de meest ideale optie voor trainer Arne Slot. Ook Mats Wieffer, die deze zomer overkwam van stadgenoot Excelsior, kan als defensieve middenvelder uit de voeten. Toch wil Feyenoord in de volgende transferperiode toeslaan. Naast Perrone zijn Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Sivert Mannsverk (Molde FK) nog steeds belangrijk gegadigden.

Perrone speelde tot dusver dertig officiële wedstrijden voor Vélez Sarsfield, waarin hij drie keer trefzeker was en twee assists afleverde. De linkspoot is tevens jeugdinternational bij Argentinië. Transfermarkt.com schat zijn marktwaarde momenteel in op circa 8,5 miljoen euro. Bij Vélez Sarsfield is Perrone teamgenoot van Lucas Pratto, die in 2021 een uiterst teleurstellende uitleenbeurt kende bij Feyenoord. Na de komst van Ezequiel Bullaude is Feyenoord dus opnieuw bezig op de Argentijnse markt.

Wat betreft Zerrouki gaat Feyenoord alleen doorpakken indien er al volledig afstand is genomen van Twente op de ranglijst in de Eredivisie. Dat zou de onderhandelingspositie van de Tukkers naar verwachting flink verzwakken. Binnen de hoogste afdelingen van Feyenoord is de Algerijns international volgens 1908.nl de gewenste kandidaat, gezien zijn ervaring in de Eredivisie.