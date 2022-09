Wesley Sneijder maakt Dusan Tadic opnieuw met de grond gelijk

Maandag, 19 september 2022 om 21:02 • Wessel Antes • Laatste update: 21:38

Wesley Sneijder heeft maandagavond tijdens Veronica Offside opnieuw kritiek geleverd op Ajax-aanvoerder Dusan Tadic. Ditmaal gaat de recordinternational van Oranje los over het gedrag van de 33-jarige aanvaller. Sneijder vindt dat het inmiddels gênant begint te worden hoe Tadic zich aan het vertonen is.

Zondagavond kon Tadic tijdens Studio Voetbal al rekenen op felle kritiek van Rafael van der Vaart. “En die speelt gewoon negentig minuten lang! Als wij vroeger zó speelden, had je de rust niet gehaald. Je moet wel leveren. Daar gaat het om. Ik ben enorm fan van hem, maar je merkt dat het een beetje weg is." Tadic verloor in Alkmaar 21 keer de bal, meer dan alle andere Ajacieden op het veld.

Sneijder heeft het maandag vooral over het gedrag van de Servische linkspoot. “Het begint nu wel echt gênant te worden ook. Dat moment met Indi (Bruno Martins, red.), dat hij in zijn rug wordt gelopen. Hoe hij op de grond erbij ligt, aan het rollen is en dan op het veld slaan. Iedereen wegduwen en dan naar de scheids roepen dat het een elleboog is... Er gebeurt helemaal niets! Daaraan zie je al dat die jongen het helemaal kwijt is. Je moet hem even uit zijn lijden verlossen, gewoon even op het bankie. Even zitten!” Sneijder krijgt vervolgens een daverend applaus van het aanwezige publiek.

Dat Tadic aanvoerder is hoeft volgens Sneijder niet te betekenen dat hij alles moet spelen bij Ajax. “Ik begrijp dat hij de aanvoerder is, maar je kan ook een aanvoerder zijn buiten het veld hè? Dan ben je een topaanvoerder. Hij heeft het even niet, dat is niet erg, want hij heeft het heel lang wel gehad.” Presentator Wilfred Genee wijst Sneijder erop dat hijzelf ook altijd alles wilde spelen. “Nee, maar als ik zo had gespeeld had ik zelf ook aangegeven: ‘Zet mij maar op de bank’”, aldus Sneijder met een grote lach. “Geef andere jongens een kans man!”