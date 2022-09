Rick Karsdorp ondergaat operatie in Zwitserland en start hersteltraject

Maandag, 19 september 2022 om 20:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:01

Rick Karsdorp is succesvol geopereerd aan zijn meniscus. De rechtsback onderging de operatie aan zijn linkerknie in het Zwitserse St. Moritz, waar hij door dokter Georg Ahlbaumer is geopereerd. Nu de operatie achter de rug is, kan de Nederlander zich richten op zijn revalidatietraject.

Karsdorp zal de eerste stappen van zijn revalidatie in de Zwitserse kliniek zetten. Nadien zal hij zich op het trainingscentrum van de club, Trigoria, verder richten op zijn herstel. De 27-jarige ex-Feyenoorder scheurde in het Europa League-duel met HJK Helsinki (3-0 overwinning) zijn meniscus. Wat opviel was dat Karsdorp dat duel de volledige wedstrijd meespeelde. Pas twee dagen later liet Roma weten dat de verdediger een meniscusblessure had opgelopen.

Met die nieuwe blessure kreeg Karsdorp opnieuw een zware klap te verwerken, nadat hij eind 2017 zijn kruisband afscheurde. De drievoudig Oranje-international stond toen ruim zeven maanden aan de kant bij Roma en moest de rest van het seizoen toekijken. Ook de jaren daarna kampte hij met onder meer een liesblessure. De zware kwetsuur is een hard gelag voor Karsdorp, die onder trainer José Mourinho een vaste waarde is. Ook voor Roma komt de blessure van de Nederlander dus bijzonder slecht uit. Zijn plek aan de rechterkant wordt vooralsnog overgenomen door de Turk Zeki Çelik.

Met zijn meniscusblessure kan Karsdorp ook het WK 2022 uit zijn hoofd zetten. Toch leek de kans klein dat hij überhaupt zou worden opgenomen in de selectie van bondscoach Louis van Gaal. Ondanks Karsdorp's goede vorige seizoen bij Roma – hij speelde 51 wedstrijden waarin hij zeven assists gaf – doet Van Gaal geen beroep op de vleugelverdediger. In mei zat Karsdorp nog bij de voorlopige selectie, maar kreeg hij geen uitnodiging voor de wedstrijden in de Nations League. De verdediger gaf begin dit kalenderjaar in gesprek met ESPN aan dat hij niet per se meer rekent op een uitnodiging van Oranje. “Dat heb ik helemaal uit m’n hoofd gezet."