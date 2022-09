Franse voetbalbond gaat toch overstag na druk van Kylian Mbappé

Maandag, 19 september 2022 om 21:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:35

De Franse voetbalbond FFF is maandagavond toch overstag gegaan over de portretrechten van de spelers van de nationale ploeg. Eerder op dinsdag kwam naar buiten dat Kylian Mbappé zou weigeren om dinsdag deel te nemen aan een fotoshoot met zijn collega-internationals. Reden daarvan is een conflict over de portretrechten van de spelers. Met het nieuws dat de FFF wil meewerken aan een nieuw akkoord lijkt daar nu een oplossing voor gevonden te zijn.

De superster van Paris Saint-Germain wilde de Franse voetbalbond onder druk zetten. Mbappé zou willen zien dat de afspraken omtrent de portretrechten worden veranderd. Het huidige akkoord dateert namelijk uit 2010, waarin staat dat spelers moeten participeren aan marketingacties met de sponsoren van het nationale team. Als compensatie zouden de spelers ieder 25 duizend euro krijgen voor elke wedstrijd die zij spelen. Mbappé vindt dit bedrag echter geen recht doen aan bepaalde spelers met een high profile. Eind maart liet hij daarom ook al een marketingevent schieten.

De Franse voetbalbond lijkt onder druk nu dus toch overstag te gaan en heeft een statement naar buiten gebracht. "De FFF heeft, na het houden van gesprekken in het bijzijn van vertegenwoordigers van het Franse team, de voorzitter, de trainer en de marketingmanager, besloten om de bindende portretrechten zo snel mogelijk te herzien. De FFF verheugt zich om aan de nieuwe voorwaarden te werken dat de belangen van de spelers zal behartigen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de legitieme zorgen die unaniem door de spelers zijn geuit." De kentering van de voetbalbond is enigszins verrassend te noemen. Eind mei dreigde voorzitter Noël Le Graët tegenover L'Équipe namelijk nog dat Mbappé vanwege zijn weigering deel te nemen aan het evenement in maart niet langer zou zou mogen meedelen in de commerciële inkomsten. Eind mei toonde hij vervolgens wel meer begrip.

Naast de aanvaller vinden ook zijn adviseurs dat de huidige deal niet eerlijk is, omdat sommige spelers met een bepaalde status meer voor promotionele doeleinden worden gebruikt dan anderen. Mbappé en zijn adviseurs zouden daarnaast ook de merken die met de spelers zijn geassocieerd opnieuw onder de loep willen nemen. In een verklaring laat Mbappé weten het ten zeerste te betreuren dat hij en zijn vertegenwoordigers geen akkoord konden bereiken, zoals gevraagd, in aanloop naar het WK. Daar lijkt nu dus verandering in te gaan komen.

Bij zijn club was Mbappé al langer tevreden over de situatie van zijn portretrechten. Bij het ondertekenen van zijn nieuwe megacontract in het Parc des Princes kreeg hij, naast vijftig miljoen euro per jaar een eenmalige tekenbonus van 130 miljoen euro, zijn volledige portretrechten in handen. Zijn duizelingwekkende voorwaarden leidde ertoe dat ploeggenoot Neymar, na een conflict met Mbappé over een te nemen strafschop, op Twitter berichten leuk vond waarin gesuggereerd werd dat Mbappé de daadwerkelijke baas is bij de Parijzenaren. Nu de Franse voetbalbond ook bereid is tot onderhandelingen over de portretrechten, lijken dergelijke problemen verleden tijd voor de Fransman.