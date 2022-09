Voormalig Dortmund-talent Zagadou vindt na maanden eindelijk nieuwe club

Maandag, 19 september 2022 om 19:57 • Wessel Antes • Laatste update: 20:14

Dan-Axel Zagadou speelt de komende vier seizoenen voor VfB Stuttgart, zo meldt de Duitse club maandag via de officiële kanalen. De 23-jarige Fransman liep deze zomer uit zijn contract bij Borussia Dortmund, waar de centrale verdediger jarenlang bekend stond als een toptalent. Bij Stuttgart gaat de linkspoot spelen met rugnummer 23.

Zagadou debuteerde in 2017 bij Dortmund, dat destijds onder leiding stond van Peter Bosz. Het jeugdproduct van Paris Saint-Germain speelde sindsdien 92 wedstrijden voor BVB, waarin hij vier keer trefzeker was en twee assists afleverde. Met de Duitse topclub won Zagadou zowel de Duitse beker als de Super Cup. Na zijn doorbraak bij Dortmund werd hij gelinkt aan topclubs als Arsenal en Manchester United, maar tot een transfer kwam het nooit.

Technisch directeur Sven Mislintat is erg tevreden met zijn nieuwste aanwinst. “Daxo heeft alle kwaliteiten die een centrale verdediger nodig heeft om top te zijn. Hij is atletisch sterk, kan goed passen en heeft de afgelopen jaren waardevolle ervaring opgedaan op zowel nationaal als internationaal niveau. Hij kent de Bundesliga en zal daarom weinig tijd nodig hebben om bij ons te integreren. We zijn erg bij dat Daxo voor ons gekozen heeft en heten hem van harte welkom bij VfB.”

Zagadou reageert via de clubwebsite op zijn nieuwe dienstverband bij Stuttgart. “Ik ben zeer gelukkig om hier te zijn. Daarvoor wil ik iedereen die verantwoordelijk is bij VfB bedanken voor het vertrouwen. Ik kijk er naar uit om snel met mijn nieuwe teamgenoten op het veld te staan.” Stuttgart won dit seizoen nog geen enkele wedstrijd en staat momenteel op de zestiende plaats in de Bundesliga.