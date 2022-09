Duidelijke conclusie na PSV - Feyenoord: ‘Nooit meer uit de basis halen!’

Maandag, 19 september 2022 om 18:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:58

Jarred Branthwaite heeft in zijn tweede basisoptreden voor PSV volledig voldaan aan de verwachtingen van Aad de Mos. De twintigjarige centrumverdediger, die gehuurd wordt van Everton, speelde volgens de oud-trainer een cruciale rol in de overwinning op Feyenoord (4-3). "Die mag nooit meer uit de basis gehaald worden", concludeert De Mos in gesprek met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Branthwaite kreeg zondag in de topper een nieuwe kans in het centrum van de defensie, mede doordat Jordan Teze naar de rechtsbackpositie verhuisde. De 1,95 meter lange Branthwaite hield zich volgens De Mos uitstekend staande. Positioneel is hij heel sterk. Hij kan ervoor zorgen dat het vertrouwen terugkeert in de defensie van PSV." De Eindhovenaren incasseren dit seizoen opvallend veel tegendoelpunten: 20 stuks in 13 officiële duels.

PSV passeerde Ajax met de zege op Feyenoord en staat nu bovenaan in de Eredivisie. Volgens De Mos is dat 'cruciaal' voor de Eindhovenaren. "Je gaat nu de interlandbreak in als koploper. Wel met een beetje geluk natuurlijk,. Als de Europa League-wedstrijd met Arsenal door was gegaan, hadden ze daar een pak slaag gehad en dat zou altijd door hebben gewerkt op zondag.”

John de Jong

Ook het verrassende vertrek van John de Jong komt ter sprake. De technisch directeur stapte afgelopen vrijdag op als gevolg van onenigheid met de Raad van Commissarissen van PSV. Volgens De Mos is het duidelijk dat president-commissaris Robert van der Wallen, 'groot denkt'. "Hij wil denk ik van de gemoedelijkheid af. Hij wil groot denken, dat laat hij ook zien in het bedrijfsleven."

De Mos vindt dat het aankoopbeleid bij PSV beter kan. "De internationale scouting moet ook bij zichzelf te rade gaan. Want een Timo Baumgartl voor 12 miljoen kopen... Ajax koopt Antony voor hetzelfde bedrag en verkoopt hem voor 100 miljoen." PSV betaalde in werkelijkheid overigens naar verluidt ongeveer 10 miljoen euro voor Baumgartl, die momenteel verhuurd is aan Union Berlin; Ajax was qua aankoopsom minstens 15,75 miljoen euro kwijt aan Antony en maakte vervolgens ook nog twintig procent van de winst over aan São Paulo.