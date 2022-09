Opnieuw klap voor tegenstander Oranje: dopingstraf zet mogelijk streep door WK

Maandag, 19 september 2022 om 18:16 • Wessel Antes • Laatste update: 18:35

Senegal lijkt met Keita Baldé opnieuw een veelvoudig international te moeten missen op het WK in Qatar. Spartak Moskou heeft via de officiële kanalen gemeld dat de 27-jarige aanvaller tot en met 5 december geschorst is vanwege een overtreding bij een antidopingcontrole in de Serie A, waarin hij tot deze zomer voor Cagliari uitkwam. Vorige week werd al bekend dat rechtsback Bouna Sarr (Bayern München) het WK zal missen vanwege een blessure.

De verwachting is dat Baldé pas 22 dagen voordat zijn schorsing afloopt de training mag hervatten bij Spartak. Deelname aan een internationale competitie is dan normaliter ook verboden, waardoor het WK nu in gevaar komt. Baldé is geschorst vanwege een procedurefout tijdens een dopingtest in zijn tijd bij Cagliari. Verder werden er geen verboden stoffen aangetroffen tijdens de controle. Baldé is sinds deze zomer teamgenoot van Quincy Promes bij Spartak.

Baldé speelde tot dusver veertig interlands voor Senegal, waarin hij zes keer trefzeker was. Begin dit jaar won hij in Kameroen de Afrika Cup met Les Lions. Baldé werd overigens geboren in Spanje en is een jeugdproduct van Barcelona. Verder kwam hij in zijn carrière uit voor Lazio, AS Monaco, Internazionale, Sampdoria en Cagliari. De razendsnelle centrumspits kan ook op beide flanken uit de voeten. In de punt heeft hij bij Senegal concurrentie van Boulaye Dia en Habib Diallo. Nederland opent het WK op 21 november tegen Senegal.

Eerder kreeg bondscoach Aliou Cissé al een tik te verwerken toen bekend werd dat rechtsback Sarr onder het mes moet vanwege een knieblessure. De concurrent van Noussair Mazraoui en Benjamin Pavard bij Bayern reageerde via Instagram op het uiteenvallen van zijn WK-droom. “Ik weet niet hoe ik mijn teleurstelling kan uiten over het feit dat ik de komende maanden niet op het veld kan staan, maar vooral dat ik het WK moet missen. Het was geen makkelijke beslissing om te nemen, maar na lang heb ik begrepen dat het de meest verstandige besluit zou zijn voor de verdere carrière.”