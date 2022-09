Van Gaal vertelt Driessen waarom Klaassen erbij is: ‘Het is vriendjespolitiek’

Maandag, 19 september 2022 om 17:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:44

Louis van Gaal is maandag op de persconferentie van het Nederlands elftal andermaal geclasht met Valentijn Driessen. De bondscoach van Oranje is hevig geïrriteerd na een vraag van de journalist van De Telegraaf waarom Davy Klaassen, regelmatig bankzitter bij Ajax, toch geselecteerd is. "Dit heb jij vorige keer ook al gedaan met een vraag over Guus Til, vals is dat", aldus Van Gaal, die niet op de situatie van Klaassen wil ingaan.

Tijdens de interlandperiode eind mei vroeg Driessen aan Van Gaal of de bondscoach 'niet door de mand viel bij de spelers' door Til op te roepen en Georginio Wijnaldum niet. Ook toen ontstond een hevige clash tussen de journalist en de bondscoach. Nu weigert Van Gaal in gesprek te gaan met Driessen over individuen. "Ik ga hier geen spelers afvallen. Het zijn spelers die alles geven voor het Nederlands elftal."

>

"Die jongens hebben een hele carrière achter de rug", aldus Van Gaal. "En jij wil ze maar neerzetten als kleine jongens. Dat jij dat vindt, schrijf dat lekker in die krant van je. Maar ga mij die vraag niet stellen, want ik ga mijn spelers niet afvallen." Driessen probeert nogmaals te informeren waarom Klaassen opgeroepen is. "Als jij het zelf niet kan zien, jammer", klinkt het uit de mond van Van Gaal. "Nee, het is gewoon vriendjespolitiek, schrijf dat maar op. Het is niet objectief."

Dat Van Gaal liefst acht spelers van Ajax oproept, heeft in ieder geval niets met 'automatismen' te maken. "Want wij spelen bij het Nederlands elftal niet het 1-4-3-3-systeem van Ajax", zegt Van Gaal tegen Driessen. "Het heeft gewoon te maken met de individuele kwaliteiten van spelers. Ik denk dat Ajax de meest kapitaalkrachtige club is, zodat ze ook de meeste spelers kunnen kopen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze alles winnen. Gelukkig maar, want dat maakt voetbal zo aantrekkelijk."