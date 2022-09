Van Gaal legt uit waarom hij geen 26, maar 24 man opneemt in zijn selectie

Maandag, 19 september 2022 om 17:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:53

Louis van Gaal gaat geen vervanger voor de geblesseerde Bruno Martins Indi oproepen. De verdediger van AZ viel in de wedstrijd tegen Ajax (2-1 overwinning) uit met een spierblessure en ziet daarmee de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België aan zich voorbijgaan. Van Gaal gaat door het wegvallen van Martins Indi aan de slag met een 24-koppige selectie.

De oefenmeester deelde op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijden in de Nations League mee dat hij niet meer op de komst van Martins Indi rekent. "Hij is gisteren geblesseerd geraakt en zal zich waarschijnlijk niet meer gaan melden. Er wordt vandaag nog een MRI-scan gemaakt, maar dat ziet er somber uit." Journalist Jeroen Stekelenburg van de NOS vroeg vervolgens of er een vervanger voor komt, waar Van Gaal met 'nee' op antwoordde. De bondscoach heeft centraal achterin de keuze uit onder meer Nathan Aké, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Jurriën Timber.

Bekijk hier de reportage met Andries Noppert.

Stekelenburg vraagt vervolgens waarom Van Gaal voor een 24-koppige selectie kiest, terwijl hij op het WK mag beschikken over 26 spelers. "We hebben heel veel geblesseerde spelers of geblesseerde spelers die net één wedstrijd in de benen hebben", reageert Van Gaal. "Wij zijn geen revalidatieoord. Dus daar heeft het mee te maken. Plus het feit dat je als speler je kwaliteiten in alle teamfuncties moet kunnen etaleren. Dan ga je vergelijken met de spelers die je al geselecteerd hebt en dan blijkt deze selectie daaruit te bestaan."

Ondanks dat Van Gaal vasthoudt aan zijn 24-koppige selectie, heeft hij wel speciale uitnodigingen gestuurd naar Justin Bijlow en Kjell Scherpen. Van Gaal wil de twee in actie zien voor een speciaal penaltyproject. Scherpen, die bij Jong Oranje zit, wordt daarvoor tijdelijk bij 'het grote Oranje' geroepen. Van Gaal ziet bekwaamheid in penalty's als 'doorslaggevend voor eindtoernooien', zo liet hij weten op de persconferentie.