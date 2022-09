Van Gaal haalt Justin Bijlow voor ‘speciaal project’ tóch bij Oranje

Maandag, 19 september 2022 om 17:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:41

Louis van Gaal haalt Justin Bijlow dinsdag tóch naar Zeist. De doelman van Feyenoord zat niet bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor komende Nations League-duels, maar Van Gaal wil hem in actie zien voor een speciaal penaltyproject. Ook Kjell Scherpen, die bij Jong Oranje zit, wordt daarvoor tijdelijk bij 'het grote Oranje' geroepen. Van Gaal ziet bekwaamheid in penalty's als 'doorslaggevend voor eindtoernooien', zo vertelt hij op de persconferentie in de aanloop naar de interland tegen Polen.

Bijlow zat tot de verrassing van velen (inclusief hemzelf) niet bij de definitieve selectie van Oranje voor komende interlandperiode. Van Gaal koos voor de duels met Polen (22 september) en België (25 september) voor een keeperskwartet van Jasper Cillessen (NEC), Remko Pasveer (Ajax), Mark Flekken (SC Freiburg) en Andries Noppert (SC Heerenveen). Op dit moment hoort Bijlow volgens Van Gaal dan ook niet bij 'zijn eerste vier'. "Nee, want dan zou hij nu zijn uitgekozen", stelt de keuzeheer.

Bekijk hier de reportage met Andries Noppert.

Van Gaal beaamt, zoals hij zondag bij Humberto ook al deed, 'dat Bijlow niet in zijn grootste vorm steekt'. De zesvoudig international hoeft echter nog niet te wanhopen volgens de bondscoach. "Wij willen ook de andere keepers zien, maar het is niet zo dat hij uitgesloten is voor het WK, dat is helemaal niet zo. En in dit geval speelt er ook nog iets anders: dat ik spelers wilde leren kennen. Ik wil niet dat ik in november een speler uitnodig die ik nog niet gecoacht heb", aldus Van Gaal, die daarbij doelde op de debuterende Pasveer en Noppert.

Bijlow wordt, net als Scherpen, zelfs nog tijdelijk bij de selectie geroepen voor het speciale penaltyproject dat deze week op het programma staat. Van Gaal is namelijk heilig overtuigd van het belang van de aanwezigheid van een penaltykiller in zijn WK-selectie. "In al die toernooien is gebleken dat penalty's vaak doorslaggevend zijn", licht Van Gaal zijn mening toe. "Daaraan geef ik extra aandacht. In 2014 (toen Van Gaal op het WK in Brazilië met Tim Krul als penaltykiller experimenteerde, red.) was het oog van de meester alleen maar zaligmakend. Nu gaan we dat ook wetenschappelijk onderbouwen. Dat is innovatie. Dat pas ik heel vaak toe."

"Penalty's zijn belangrijk", vervolgt Van Gaal. "Peter Murphy (voormalig volleybaltrainer, red.) gaat allerlei testen doen met de spelers, maar hij gaat ook met die spelers praten over hoe je de tegenstander in verlegenheid brengt. Want daar zijn ook middelen voor. Bijlow en Scherpen komen op dinsdag en moeten die penalty’s gaan stoppen. Scherpen is gelukkig niet zo ver weg", besluit Van Gaal met een kwinkslag over de Jong Oranje-goalie.