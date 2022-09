Henk de Jong hoort vonnis na scheldpartij en memorabel interview

Henk de Jong staat komende speelronde niet langs de lijn bij SC Cambuur. Na zijn rode kaart tijdens het duel met RKC Waalwijk (5-1) heeft de 58-jarige oefenmeester een schikkingsvoorstel van één wedstrijd (plus één voorwaardelijk) gekregen van de tuchtcommissie van de KNVB. Daardoor mist De Jong het thuisduel tegen koploper PSV. Alex Bangura en Mees Hoedemakers, die ook van het veld gestuurd werden in Waalwijk, moeten nog iets langer toekijken: het duo kreeg een voorstel van twee duels plus één voorwaardelijk. Cambuur is akkoord gegaan met de schorsingen.

Hoedemakers en Bangura kregen zaterdag beiden nog voor rust direct rood te zien na harde overtredingen. De rode kaart voor trainer De Jong volgde na een scheldpartij op de arbitrage, waarin hij arbiter Sander van der Eijk een 'slappe lul' had genoemd. De Drachtenaar vond zijn straf 'terecht', zo zei hij achteraf, maar wilde zijn woorden niet terugnemen. "Nee, want ik heb het al gezegd. En die rode kaart is dus ook terecht", zei De Jong.

Cambuur-trainer Henk de Jong was furieus op Sander van der Eijk na het penaltymoment?? "Slappe L-U-L" pic.twitter.com/hBbuHuFG1r — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2022

"Maar ik vind nogmaals, wat ik net zei,", zo ging de Fries verder, "dat een Bas Nijhuis of een Danny Makkelie in de grote wedstrijden hier niet van zeggen: 'Oh, nou gaan we even naar de kant om te kijken'." Interviewer Hans Kraay junior benadrukte daarop gelijk dat Nijhuis als VAR aanwezig was bij het duel in Waalwijk en dat hij Van der Eijk adviseerde om naar de kant te komen om de handsbal van Jacobs nader te bekijken. "Nee, Bas is niet VAR", reageert een zeer verbaasde De Jong. "Nee dat kan niet, dat kan echt niet. Nou dan ben ik benieuwd hoe dit zondag (bij AZ - Ajax, red.) gaat. Als iemand een scheet laat, dan moet-ie even naar de kant. Moest-ie aandacht hebben?"

"Je bent helemaal verbijsterd, hè?", wierp Kraay vervolgens op. "Ja, daar ben ik echt verbaasd over. Dat had ik nooit verwacht, dat Bas Nijhuis daar zou zitten. Dan is het een pingel", zei De Jong, waarna er voor de zoveelste keer gelach en zelfs applaus klonk vanuit de ESPN- studio. "En dan het volgende, en dan ben ik weg, en terecht, want ik mag niet 'slappe lul' zeggen. En dan maakt Alex (Bangura, red.) een domme overtreding en zit-ie (Van der Eijk, red.) weer voor het beeldje. Bas Nijhuis had hier gelijk, maar niet voor een scheet een pingel en een rode kaart geven. Maar ik kan niet geloven dat het Bas Nijhuis was, ik denk dat die andere man (de AVAR, red.) het gezegd heeft. Klaar?", vraagt De Jong, die daarna nog toevoegde dat zijn ploeg ondanks de strijd en inzet terecht had verloren van RKC.