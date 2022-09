Mourinho laat zich weer eens gaan en wil dat zijn spelers ‘clowns’ worden

Maandag, 19 september 2022 om 16:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:23

José Mourinho kende zondag een avond om snel te vergeten. Zijn ploeg ging met 0-1 ten onder tegen Atalanta, zag de aansluiting met de bovenste posities verdwijnen én kreeg bovendien rood van scheidsrechter Daniele Chiffi. De Portugees kon zijn emoties niet onder controle houden toen Roma een in zijn ogen terechte strafschop onthouden werd.

Na een duel tussen Nicolò Zaniolo en Caleb Okoli, die elkaar vasthielden, ging eerstgenoemde neer in het strafschopgebied van Atalanta. Roma claimde een strafschop, maar kreeg die niet. Mourinho kreeg vervolgens rood, waardoor de oefenmeester de aanstaande confrontatie met ex-werkgever Internazionale mist. Op de persconferentie na afloop hield Mourinho zich niet in. "Dat was een duidelijke strafschop. Ik vroeg de scheidsrechter na afloop of hij me kon bevestigen dat het geen strafschop was omdat Zaniolo niet naar de grond ging. Daarom moet ik het advies aan mijn spelers veranderen. Ik moet ze vertellen om niet te proberen op je benen te blijven staan en geen voetbal te spelen."

???????? ?????? José Mourinho ?? De Portugees is het niet eens met een beslissing, krijgt rood en de scheldwoorden vliegen in het rond! ???#ZiggoSport #SerieA #RomaAtalanta pic.twitter.com/aAnPL2oWtd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 18, 2022

Mourinho, die zijn ploeg door een doelpunt van Giorgio Scalvini zag verliezen, suggereerde dat zijn ploeg met onsportief gedrag meer scheidsrechterlijke beslissingen in zijn voordeel kan krijgen. "Wees een clown en duik, zoals zovelen in de Serie A dat al doen, alsof het een zwembad is. Dat is blijkbaar hoe je strafschoppen krijgt." Enkele minuten na het voorval claimde Zaniolo voor een soortgeval weer een strafschop, maar kreeg hij wederom nul op het rekest.

Het was voor Mourinho alweer zijn vierde rode kaart in dienst van de Romeinen. Eerder kreeg hij al rood in de duels met Hellas Verona, Napoli en Real Betis (vriendschappelijk). Vorig seizoen behaalde Mourinho met het winnen van de Conference League eindelijk weer een prijs voor Roma en dit seizoen gingen de Giallorossi voortvarend van start in de Serie A. Met tien punten uit vier wedstrijden leken de Romeinen voorlopig aan de top te zullen blijven, maar nederlagen tegen Udinese en zondag tegen Atalanta hebben de ploeg van Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum teruggeworpen naar de zesde plaats.