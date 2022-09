Lokale voetbalshow op radio loopt volledig uit de hand: ‘Donder op, klootzak’

Maandag, 19 september 2022 om 15:38 • Laatste update: 15:45

Het voetbalprogramma op de lokale omroep van Elburg en Oldebroek van zaterdagmiddag is ontsierd door een ordinaire scheldpartij van een van de verslaggevers, live op de radio. Henk Lodewijk kreeg het woord om verslag te doen van een doelpunt bij de bekerwedstrijd tussen Go Ahead Kampen en WHC, maar werd naar zijn smaak te vroeg afgekapt door presentator Willem Vlieger. Daar liet hij het niet bij zitten.

Wilbert Bessels van Go Ahead Kampen had de score geopend en daar wilde Lodewijk graag wat over vertellen, maar op dat moment besloot de presentator in de studio dat het alweer tijd was om naar een volgende wedstrijd te gaan. Bij Nunspeet was immers ook een doelpunt gevallen. Dat beviel verslaggever Lodewijk allerminst. "Ik heb ook een doelpunt, donderse zeikerds", liet hij zich in eerste instantie ontvallen. Daarna ging het verder. "Ik kan toch godverdomme dat doelpunt doen? Donder op man, klootzak."

Presentator Vlieger, die dus besloot om Lodewijk af te kappen en naar een volgende wedstrijd over te schakelen, was duidelijk geraakt door de scheldwoorden van de verslaggever ter plaatse en nam meteen een besluit. "Oké, mensen, dit is mijn laatste sportuitzending bij Lokale Omroep Elburg. Ik ga hier niet de hele middag zitten om afgevloekt te worden. Het is maar dat je het weet. Ik stop er per direct mee. Tenminste, na de klok van vijf uur."

Het incident heeft voor veel reuring gezorgd op de Veluwe. Programmaleider Willem Rietberg heeft geen goed woord over voor verslaggever Lodewijk, die het werk ook heeft neergelegd. "Vloeken valt niet goed hier op de Veluwe en we hebben dan ook heel veel boze reacties van luisteraars gekregen. Ik heb Lodewijk om een gesprek gevraagd en hem een brief gestuurd. Hij heeft me inmiddels ook een brief teruggestuurd met de mededeling dat hij ook gaat stoppen." De bedoeling is dat de presentator wel nog overgehaald wordt om terug te keren.

Je kunt het hele fragment terugluisteren op de site van De Stentor.