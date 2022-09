Franse media bemachtigen getuigenis Pogba: ‘Ik werd onder schot gehouden’

Maandag, 19 september 2022 om 15:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:48

Le Monde heeft maandag een deel van Paul Pogba's getuigenis gepubliceerd, die de middenvelder tegenover de Franse politie aflegde in zijn afpersingszaak. Pogba zou, terwijl hij onder schot gehouden werd door twee mannen, aan een handlanger beloofd hebben om miljoenen euro's te betalen. Onder meer Pogba's broer Mathias (ex-Sparta Rotterdam) zit al in hechtenis vanwege de zaak. Desondanks zou Pogba onder politiebescherming staan volgens Le Parisien.

Volgens de verklaring van Pogba zou hij op 19 maart van dit jaar urenlang met een jeugdvriend hebben doorgebracht in Roissy-en-Brie, de gemeente waar hij opgroeide. Vlak voordat de 91-voudig Frans international wilde terugkeren naar zijn hotel in Parijs, werd hij door andere vrienden uit zijn oude buurt naar een appartement in het nabij gelegen Chanteloup-en-Brie geleid. Daar werd Pogba's telefoon geconfisqueerd, waarop twee zwaarbewapende gemaskerde mannen verschenen. Roushdane K., een van Pogba's oude kennissen, eiste dat de middenvelder van Juventu dertien miljoen euro betaalde, in ruil voor 'bescherming die de twee mannen hem jarenlang zouden hebben gegeven'. Uit angst zou Pogba hebben toegestemd.

Le Monde schrijft dat er in totaal vijf familieleden van Pogba bij de afpersingszaak betrokken zouden zijn. Ieder van hen, ook Mathias, is inmiddels aangeklaagd. Zelf claimen de familieleden van Pogba slachtoffer te zijn van 'een tweede ring afpersers'. In dat licht zou ook de inmiddels befaamde TikTok-video van Mathias geplaatst zijn. Eind augustus kondigde hij in de video 'explosieve onthullingen' aan over zijn drie jaar jongere broertje en sprak hij dreigementen naar hem uit. Ook noemde Mathias de namen van Pauls zaakwaarnemer Rafaela Pimenta en landgenoot Kylian Mbappé.

“De hele wereld, evenals de fans van mijn broer en vooral van de Franse ploeg en Juventus, de teamgenoten van mijn broer en zijn sponsors, verdienen het om bepaalde dingen te weten”, zo vertelde Mathias in de videoboodschap eind augustus. “Ze moeten deze informatie hebben en een weloverwogen beslissing nemen over de vraag of hij respect en liefde van de fans verdient, en of hij het verdient om voor Juventus te spelen en een plaats in de Franse WK-selectie te krijgen”, aldus de momenteel gedetineerde aanvaller.

In een reactie namens de familie liet Paul al weten dat de bedreigingen van zijn broer ‘geen verrassing’ zijn en dat er criminelen schuilgaan achter de afpersing. "Het is een aanvulling op de bedreigingen en afpersingspogingen van een georganiseerde bende tegen Paul Pogba", staat in een verklaring van de familie Pogba. RMC Sport meldde eerder ook al dat Paul eerder zo’n honderdduizend euro had betaald aan zijn afpersers, maar dat dit voor hen niet genoeg was.