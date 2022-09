Fans van Atlético laten zich na Vinícius-rel van hun allerslechtste kant zien

Maandag, 19 september 2022 om 15:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:11

Fans van Atlético Madrid hebben zich schuldig gemaakt aan racistische liederen aan het adres van Vinícius Júnior. De aanvaller van Real Madrid speelde zondag met zijn club de stadsderby tegen Atlético (1-2 overwinning), maar de dag na de wedstrijd blijft vooral het racisme jegens de Braziliaan hangen. Het trieste incident volgt op de uitspraken van Pedro Bravo, voorzitter van de Spaanse bond voor voetbalmakelaars, die zei dat 'Vinícius zich moet stoppen te gedragen als een aap'. Atlético heeft zich nog niet uitgesproken over de voorvallen rondom zijn eigen stadion.

Radiozender Cadena COPE publiceerde in onderstaande video beelden van gezang van de aanhang van de thuisploeg. Al bij het betreden van het Wanda Metropolitano zongen honderden supporters van los Rojiblancos over de aanvaller: 'Vinícius, je bent een aap, je bent een aap'. Bij het eerste balcontact van de Braziliaan werden er bovendien apengeluiden vanaf de tribunes waargenomen. Toen Vinícius vervolgens een truc probeerde in te zetten, werd er vanaf de tribunes 'dommerik' geroepen. Na het openingsdoelpunt van Rodrygo werden er bovendien voorwerpen gegooid naar de feestvierende spelers.

???CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti a las puertas del Metropolitano: ??"Eres un mono, Vinicius eres un mono". ??FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL ??Video @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 18, 2022

Het thema 'racisme' stond deze week extra in de aandacht in Spanje, nadat Bravo forse kritiek over zich heen kreeg omdat hij zich zei te storen aan de manier waarop Vinícius zijn doelpunten viert. "Als hij de samba wil dansen moet hij naar het Sambódromo (een stadion waar carnaval wordt gevierd, red.) van Rio gaan. Hier moet je je medespelers respecteren en stoppen je als een aap te gedragen.” Bravo meldde na de ophef die erover ontstond wel spijt van zijn uitspraken te hebben. Naar aanleiding van de uitspraken van Bravo plaatste Vinícius een videobericht op Instagram om zich tegen racisme uit te spreken.

Vinícius strijdt samen met landgenoten als Raphinha, Pelé en Neymar al jaren tegen xenofobie en racisme en zag zich dus genoodzaakt te reageren op Bravo. "Zolang de kleur van de huid belangrijker is dan de helderheid van de ogen, zal er oorlog zijn. Ik heb die zin op mijn lichaam getatoeëerd. Die gedachte heb ik permanent in mijn hoofd. Dat is de houding en de filosofie die ik in mijn leven in de praktijk probeer te brengen. Ze zeggen dat geluk je stoort. Het geluk van een zegevierende zwarte Braziliaan in Europa stoort veel meer." In de wedstrijd tegen Atlético leek zijn bericht echter averechts te werken. Hoewel de apengeluiden niet de hele wedstrijd te horen waren, werd Vinícius wel met grote regelmaat uitgefloten. Atlético heeft zich na afloop van het duel nog niet uitgesproken over het voorval, maar de club van trainer Diego Simeone riep nog voor de wedstrijd op om 'Atléti met passie aan te moedigen en respect te tonen aan de rivaal'.