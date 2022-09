Vitesse moet op zoek naar een nieuwe trainer na bliksemvertrek van Letsch

Maandag, 19 september 2022 om 13:58 • Guy Habets

Thomas Letsch gaat Vitesse verruilen voor VfL Bochum. Dat weet BILD te melden. De trainer van de Arnhemmers is hard op weg naar de hekkensluiter van de Bundesliga en op dit moment is er alleen nog een akkoord tussen de beide clubs nodig. Letsch zou al akkoord zijn met Bochum.

Bochum staat met een punt uit zeven wedstrijden laatste in Duitsland en ontsloeg vorige week trainer Thomas Reis. Zonder de oefenmeester werd dit weekend het eerste puntje gepakt (1-1 tegen 1. FC Köln) en met Letsch hoopt de club de weg omhoog weer in te zetten. De trainer van Vitesse, die in zijn eerste volledige seizoen Europees voetbal haalde en vorig jaar in de Conference League werd uitgeschakeld door AS Roma, heeft door zijn verleden bij RB Leipzig een goede naam in Duitsland.

Zelf heeft de oefenmeester wel oren naar een overstap naar de hekkensluiter van Duitsland, ondanks dat zijn contract in Arnhem nog tot medio 2023 doorloopt. Dat betekent dat Bochum en Vitesse er dus wel uit zullen moeten komen over een 'transfer' van Letsch. Daar worden momenteel gesprekken over gevoerd. Als beide clubs eruit zijn, zal de overstap van Letsch rondgemaakt worden. Bij Bochum zal de Duitse coach in eerste instantie handhaving moeten bewerkstelligen.

In het verleden was Letsch naast Vitesse ook werkzaam als hoofdtrainer bij Austria Wien, Erzgebirge Aue, FC Liefering en het jeugdteam van RB Salzburg. Ook fungeerde hij als interim-trainer bij die laatste club. In Arnhem maakte Letsch vooral in zijn eerste seizoen indruk door Vitesse in een verfrissend 3-5-2-systeem aanvallend te laten voetballen. Via de play-offs werd Europees voetbal gehaald en ook in de Conference League maakten de geelzwarten vorig jaar een prima indruk. Er werd onder meer gewonnen van Tottenham Hotspur.