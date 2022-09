Twee verliespartijen leiden tot ‘gemor’ binnen Ajax-selectie

Maandag, 19 september 2022

Volgens Mike Verweij hebben de afgelopen twee verliespartijen van Ajax geleid tot 'gemor' binnen de selectie. In de podcast Kick-off van De Telegraaf wijzen de twee journalisten op de geringe speeltijd van Davy Klaassen en Brian Brobbey. Ook wordt de vorm van Dusan Tadic aangestipt. Volgens de journalisten gaat Alfred Schreuder een lastige periode tegemoet en is winstpartij tegen Napoli in de Champions League een must.

Na de verloren duels tegen Liverpool en AZ (beide 2-1) moet Ajax-trainer Schreuder een aantal pittige beslissingen nemen, vindt Verweij. "Brobbey en Klaassen zitten op de bank en er zijn allemaal nieuwelingen gekomen, van Ahmetcan Kaplan tot Florian Grillitsch. Dat zijn wel jongens die naar Amsterdam zijn gekomen met de hoop, de illusie, dat ze ooit gaan spelen. En dat doen ze nu niet. Ja, en als de resultaten dan uitblijven, dan zul je dat moeten 'managen' zoals dat zo mooi in trainerstaal heet. Schreuder moet de komende tijd bewijzen dat hij dat kan", aldus Verweij. Volgens hem is winst in het duel met Napoli in de Champions League van groot belang. "Het vervelende voor hem (Schreuder, red.) is dat Napoli thuis van Liverpool heeft gewonnen. Verliest Ajax thuis van Napoli, dan is hij al zo goed als uitgeschakeld in de Champions League. Dus de druk komt er wel een beetje op."

Sedee merkt op dat er in Amsterdam wanklanken te horen zijn. "Want Klaassen liet zich al uit over de weinige speelminuten, dat doe je natuurlijk eerder als de resultaten tegenvallen, want dan heb je wat te klagen." Dat snapt gesprekspartner Verweij volledig. "Davy is een heel correcte jongen en die zal nooit te ver gaan wat dat betreft, maar er komt een WK aan. Hij heeft natuurlijk altijd alles gespeeld bij Ajax en wil hij erbij zijn in Qatar. Dat hij aan de bel trekt bij Schreuder, snap ik heel goed."

Verder vond Verweij Steven Bergwijn en Steven Berghuis 'onzichtbaar' in Alkmaar. "En Tadic mag elke wedstrijd negentig minuten blijven staan. De fans snappen dat ook niet, maar Schreuder vindt hem heel belangrijk. Ik kan mij er iets bij voorstellen, want Tadic kan uit het niets een assist geven of scoren. Toch vond ik hem tegen AZ wel rijp voor een wissel." Het valt niet uit te sluiten dat de spelers op Ajax' reservebank bij Schreuder op de deur gaan kloppen. Sedee vraagt zich af of zaakwaarnemers van spelers zich gaan meer gaan roeren. "Nou, ik weet niet of zaakwaarnemers dat doen", zegt Verweij. "Die hoor je natuurlijk wel, maar die zullen niet naar trainer toe stappen en zeggen: 'Mijn speler moet spelen', maar het gemor wordt wel hoorbaar. Dat kun je maar op één manier pareren en dat is door weer wedstrijden te gaan winnen en goed voetbal te spelen. Dan kan alles weer helemaal anders zijn."

De journalist weet ook dat het vertrouwen in Schreuder groot is in Amsterdam. "De mensen bij Ajax zeggen ook dat ze zien dat er een hele goede ontwikkeling is op trainingen en dat er goed wordt getraind. Dus de algemene opinie binnen Ajax is wel dat Schreuder alles wel voor elkaar gaat krijgen. Maar hij moet nu gaan winnen van Napoli. Ik denk wel dat er aangehikt wordt tegen die wedstrijd."