‘Hoe kan ’baas‘ Brands nu nog zeggen dat hij iets te vertellen heeft bij PSV?’

Maandag, 19 september 2022 om 12:50 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:00

Daags na de gewonnen topper tegen Feyenoord (4-3), legt oud-PSV’er Ronald Waterreus het vergrootglas op de bestuurlijke leiding van de Eindhovenaren. Volgens hem ligt het in de lijn der verwachting dat algemeen directeur Marcel Brands spoedig opstapt. Op papier is hij de baas, maar volgens de oud-keeper heeft Brands ‘helemaal niks te vertellen’ in Eindhoven.

In zijn column in De Limburger zegt Waterreus geschrokken te zijn van een interview dat Brands gaf op de officiële kanalen van PSV. “Vermoedelijk met een vluchtig geschreven A4’tje van de perschef als leidraad, moest de algemeen directeur uitleggen wat goed beschouwd niet uit te leggen viel. Dat hij afscheid had genomen van zijn technisch directeur, John de Jong. Een man van wie hij helemaal geen afscheid had willen nemen.” De oud-doelman vond dat De Jong goed werk deed, maar na druk van de rvc moest hij toch vertrekken. Zodoende vreest Waterreus ook voor de toekomst van Brands bij PSV.

“Zwetend, zuchtend en steunend vertelde Brands, op papier toch de baas, dat hij van de rvc geen opdracht had gekregen om De Jong te ontslaan. ‘John’, zei hij, ‘was uiteindelijk zélf opgestapt’”, zo schreef Waterreus. De bestuurlijke onrust in Eindhoven zit hem niet lekker. “U mag gerust weten dat ik bijna van mijn stoel viel van verbazing, zo fnuikend was het interview. In plaats van antwoorden te geven op het vertrek van De Jong, riep Brands alleen maar meer vragen op.”

“Brands’ eigen vertrek bij PSV is eveneens een kwestie van tijd. Dat kan niet anders, nu de rvc op ramkoers is geslagen en hij impliciet in een onmogelijke positie is gedwongen. Want: hoe kun je als ‘baas’ nu nog met goed fatsoen zeggen dat je iets te vertellen hebt?”, aldus de columnist. Hij verwijt de rvc tevens een gebrek aan inlevingsvermogen op het gebied van topsport te hebben.