Joël Veltman krijgt uit respect voor de koningin op dinsdag een nieuwe trainer

Maandag, 19 september 2022 om 11:54 • Guy Habets

Brighton & Hove Albion heeft een opvolger gevonden voor de naar Chelsea vertrokken Graham Potter. Roberto De Zerbi wordt volgens Sky Sports dinsdag aangesteld als nieuwe oefenmeester van de club waar Joël Veltman onder contract staat. De twee partijen zijn al akkoord, maar uit respect voor de overleden koningin van het Verenigd Koninkrijk en de begrafenis die maandag gepland staat, wacht Brighton een dag met de aankondiging.

Chelsea was zo gecharmeerd van het werk van Potter bij Brighton, dat het een forse afkoopsom neertelde om hem weg te plukken bij the Seagulls en voor de groep te zetten op Stamford Bridge. De club uit Zuid-Engeland heeft met De Zerbi dus een opvolger gevonden. De Italiaan gaat voor vier jaar tekenen en zat sinds juli van dit jaar zonder werk, toen hij opstapte bij Shakhtar Donetsk. De Russisch-Oekraïense oorlog was voor De Zerbi reden om zijn werk neer te leggen.

Afgelopen week sprak de coach uit Italië met vertegenwoordigers van Brighton en kwam snel tot een akkoord. Zaterdag was hij derhalve al aanwezig bij een besloten oefenwedstrijd die in het Amex Stadium werd gespeeld. De Zerbi neemt zijn eigen technische staf mee en ook daar is al overeenstemming mee bereikt. De hoop bestaat dat de papieren snel in orde gemaakt kunnen worden en De Zerbi en zijn staf komend weekend al voor de groep kunnen staan. Dan neemt Brighton het op tegen Liverpool.

In 2013 begon de Italiaan zijn trainersloopbaan bij Darfo Boario, een amateurclub in zijn vaderland. Via Foggia, Palermo en Benevento kwam De Zerbi bij Sassuolo terecht, waar hij indruk maakte. Met de groen-zwarten eindigde hij twee jaar op rij op de achtste plaats in de Serie A en in zijn laatste seizoen werd het verschil met AS Roma, dat zevende werd en daarmee een ticket voor de Conference League opeiste, alleen maar bepaald door het doelsaldo.