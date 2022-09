‘Slechtste trainer in 31 jaar’ kan boete tegemoet zien na lekken naar journalist

Maandag, 19 september 2022 om 12:06 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:06

Na het gênante verlies van Juventus tegen laagvlieger Monza (1-0) van afgelopen zondag lijkt het een kwestie van tijd voordat Massimiliano Allegri op straat wordt gezet. Dat hij wel erg openhartig heeft gecommuniceerd met de Italiaanse journalist Mario Sconcerti, helpt ook niet echt. Juventus was niet op de hoogte van Allegri's ‘chats’ met Sconcerti en de trainer kan een boete tegemoet zien. Daar bleef het niet bij qua slecht nieuws, want een andere journalist kwam met vernietigende statistieken over Allegri's prestaties bij Juventus.

Dat het rommelt in Turijn is nog mild uitgedrukt. Juventus verkeert op dit moment in zwaar weer en is terug te vinden op de achtste plek in de Serie A . Het haalde slechts tien punten uit zeven wedstrijden. In de Champions League werd twee keer met 2-1 verloren, van Paris Saint-Germain en Benfica. Voor de verloren wedstrijd tegen Monza was Allegri weliswaar geschorst, maar uiteraard wordt hij gezien als grootste zondebok.

Aside from period 2009 to 10, Max Allegri is points per game the WORST Juventus manager in 31 years 2 wins in 13 games, now a loss to bottom of league Monza, a lost changing room & fanbase + relegation form & ‘football’… What more must Allegri do to get sacked? #MonzaJuventus — Carlo Garganese (@carlogarganese) September 18, 2022

Nu blijkt ook nog eens dat de trainer nogal gedetailleerd heeft gecommuniceerd met journalist Sconcerti van de Corriere della Sera en dat kan hem op een boete van de club komen te staan. In zijn gesprek met de journalist heeft Allegri geprobeerd uit te leggen waar de problemen van zijn team zoal liggen. Hij suggereerde dat dit gewoon een praatje was met een vriend, en het dus geen officieel media-interview betrof, maar Juve was niet op de hoogte van het gesprek en dat viel verkeerd bij de club. Sommige spelers werden door Allegri specifiek genoemd in het gesprek met Sconcerti en zij voelden zich in het hemd gezet door hun coach. Aan La Gazzetta dello Sport liet de club weten niet tevreden te zijn met de gang van zaken en dus loopt Allegri het risico een boete te krijgen voor het ‘ongeoorloofde interview’.

Een andere Italiaanse journalist, Carlo Garganese, gooide nog wat extra olie op het vuur en onthulde een vernietigende statistiek. Allegri won in het verleden weliswaar vijf opeenvolgende landstitels met Juventus, maar qua gepakte punten per wedstrijd, doet Allegri het heel slecht. Sterker nog: “Afgezien van de periode van 2009 tot 10, is Max Allegri qua punten per wedstrijd de SLECHTSTE Juventus-manager in 31 jaar”, zo twitterde hij. “Wat moet Allegri nog meer doen om ontslagen te worden?”, zo vraagt Garganese zich af.

De positie van Allegri is inmiddels redelijk onhoudbaar geworden maar hem ontslaan is vooral een financiële kwestie. Naar verluidt verdient de trainer negen miljoen euro per seizoen en hij heeft nog een contract tot 2025. Een ontslag zou dus enorm in de papieren lopen.