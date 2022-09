Amerikanen kunnen Eredivisie-verhuur door Feyenoord vroegtijdig afbreken

Maandag, 19 september 2022 om 11:14 • Guy Habets • Laatste update: 11:38

Cole Bassett, die door Feyenoord is doorverhuurd aan Fortuna Sittard, kan door Colorado Rapids teruggehaald worden naar de Verenigde Staten. Dat weet 1908.nl te melden. De middenvelder werd in januari van dit jaar door de MLS-club aan Feyenoord uitgeleend met optie tot koop en de Rotterdammers besloten Bassett deze zomer door te verhuren.

Colorado Rapids is echter nog altijd eigenaar van Bassett en bepaalt dus of en hoe lang de speler op huurbasis in Limburg blijft spelen. De kans is naar verluidt zelfs groot dat de Amerikanen hem terug willen halen, aangezien Bassett tot dusver tot 92 minuten in het eerste elftal van Fortuna kwam. Dat aantal werd gehaald in drie wedstrijden. In de laatste twee duels, waarin de formatie van kersverse trainer Julio Velázquez de eerste punten van het seizoen haalde, kwam Bassett helemaal niet meer in actie.

Als daar niet snel verandering in komt, zal Colorado waarschijnlijk besluiten om Bassett terug naar de Verenigde Staten te halen. Vanaf 1 januari 2023 kan hij dan in actie komen in de Major League Soccer, maar dat betekent niet dat Feyenoord de al eerder afgesproken koopoptie kwijt is. De Rotterdammers spraken die in januari van dit jaar af en kunnen volgende zomer, als ze tevreden zijn over Bassett of potentie in hem zien, toeslaan op de transfermarkt. Het eventueel eerder terughalen van de Amerikaan door Colorado heeft daar geen invloed op.

Tot de winterstop speelt Fortuna nog zeven competitiewedstrijden en een bekerwedstrijd. Daarin zal de middenvelder dus vaker zijn opwachting moeten gaan maken én een goede indruk moeten achterlaten. Bij Colorado deed Bassett dat wel, want hij kwam al tot 74 wedstrijden voor the Rapids. Daarin maakte hij dertien doelpunten. De Amerikaan debuteerde ook al voor zijn nationale elftal, maar is dat plekje door het gebrek aan speeltijd bij zowel Feyenoord als Fortuna al kwijtgeraakt.