‘Ik had na die doodschop eigenlijk wel een berichtje van Berghuis verwacht’

Maandag, 19 september 2022 om 11:16 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:31

De 2-1 winst op Ajax betekende voor Pantelis Hatzidiakos ook een sportieve revanche op Steven Berghuis. De Griek stond na het laatste fluitsignaal nog even hoofd tegen hoofd met de Ajacied en dat had te maken met enige frustratie uit het verleden. Anderhalf jaar geleden kreeg de verdediger een doodschop van Berghuis in de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord (2-1), waardoor hij maandenlang aan de kant stond. Hatzidiakos nam het Berghuis kwalijk dat hij daarna niets meer van zich liet horen.

AZ troefde Ajax afgelopen zondag af met pressievoetbal en dit betekende, los van een overwinning, ook dat de Alkmaarders Ajax tot op één punt zijn genaderd. Inmiddels staat AZ op een derde plek in de Eredivisie. Zo dienen zij zich, als enige ongeslagen club in de Eredivisie, zo langzamerhand aan als titelkandidaat. Hatzidiakos stond tot nu toe in alle competitiewedstrijden in de basis bij de Alkmaarders, en dat terwijl hij afgelopen zomer een transfer leek te gaan maken. De verdediger was persoonlijk rond met zowel Bologna en Lecce, maar tot een definitieve overstap kwam het niet.

Na het laatste fluitsignaal van Bas Nijhuis, in de gewonnen topper tegen Ajax, was te zien hoe Hatzidiakos en Berghuis nog even met de koppen tegen elkaar stonden. Deze agressieve staredown had alles te maken met de doodschop die Berghuis, toen nog in dienst van Feyenoord, uitdeelde aan de Griek. Het zit Hatzidiakos vooral dwars dat hij nooit een berichtje ontving van Berghuis. “Dat was voor mij toen heel pijnlijk", vertelt hij tegenover De Telegraaf. "Ik had wel een berichtje van hem verwacht, maar heb die nooit gekregen. Maar oké, na de wedstrijd dacht ik: ik heb nu op een sportieve manier revanche genomen. Zand erover, nu is alles klaar. Ik wilde hem een hand geven, maar hij dacht daar blijkbaar anders over. Hij heeft een bepaalde persoonlijkheid.”

Of AZ daadwerkelijk serieus om het zilverwerk speelt, kan Hatzidiakos nog niet zeggen. “We hebben een goede selectie nu met ook nog goede wissels. Er komen nog jongens terug en dat is alleen maar goed voor de concurrentie. Maar die vraag kun je me beter in april nog een keer stellen.”