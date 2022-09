Driessen haalt uit: ‘Hij is een onbetrouwbare marionet en niet de baas bij PSV’

Maandag, 19 september 2022 om 09:13 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:20

Valentijn Driessen richt zijn pijlen in zijn column voor De Telegraaf van maandagochtend op Marcel Brands. De journalist noemt PSV's algemeen directeur 'onbetrouwbaar' en 'een marionet van twee leden van de rvc' van PSV. Brands had voor John de Jong in de bres moeten springen en zich solidair moeten opstellen toen laatstgenoemde zijn ontslag kreeg. “Brands liet zich voor het karretje van de commissarissen spannen. Wie zich zo manifesteert kan als algemeen directeur van een organisatie nauwelijks serieus worden genomen.”

De invloed die een rvc uitoefent bij een voetbalclub is, na strubbelingen bij Ajax, nu ook in Eindhoven onderwerp van gesprek. “Het begint een trend te worden: algemeen directeuren die overruled worden door hun commissarissen en doodleuk blijven zitten”, zo doelt Driessen op Edwin van der Sar en Brands. De journalist van De Telegraaf vindt dat Brands het nog bonter maakt dan Van der Sar. “Terwijl een gezamenlijk directiebesluit directeur voetbalzaken John de Jong fataal werd, bleef Brands als hoofdverantwoordelijke zitten. Hij liet zich voor het karretje van de commissarissen spannen in plaats van zijn verantwoordelijkheid te nemen.” Driessen vindt dat Brands had moeten opstappen nadat de positie van De Jong als directeur voetbalzaken voor de rvc niet langer houdbaar bleek.

De rvc van PSV verweet De Jong dat hij Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré bij de de club hield in plaats van een van hen te verkopen. Brands en De Jong hadden samen met de overige directieleden, en commissaris technische zaken Hans van Breukelen, toestemming gegeven om de twee spelers binnenboord te houden. Zo kozen zij er met zijn allen voor om beide topspelers te behouden voor de debuterende trainer Ruud van Nistelrooij. Het was dus een sportieve keus. Dit was echter tegen de zin in van rvc-voorzitter Robert van der Wallen en rvc-lid Ton van Veen. “Dit duo verordonneerde de directie een van de twee topspelers te verkopen vanwege de te dure huishouding en omdat PSV tientallen miljoenen was misgelopen door de uitschakeling in de Champions League”, aldus Driessen.

Beide spelers bleven in Eindhoven en dat leidde tot het ontslag van De Jong. Driessen vindt het onacceptabel dat de algemeen directeur niet ook opstapte. “Brands sprong in de overlevingsstand in plaats van zich solidair te tonen. Het is tekenend voor de onbetrouwbaarheid van Brands dat hij De Jong afvalt. Sterker zelfs: hij laat hem keihard vallen en draait naar buiten toe om zijn aanblijven te rechtvaardigen. Het is Brands ten voeten uit. Hij is niet in zijn eerste leugen gestikt en de affaire-De Jong zal niet de laatste zijn waarin Brands een bedenkelijke rol speelt.”

De journalist windt er in zijn column dus geen doekjes om wat hij van Brands vindt en wie PSV leidt. “Wie zich zo manifesteert, zo glibbert en glijdt en zich als marionet van de rvc opstelt, kan als algemeen directeur van een organisatie nauwelijks serieus worden genomen. Het is duidelijk dat niet Brands, maar Van der Wallen en Van Veen aan de touwtjes trekken bij PSV. Brands is niet de baas, maar de zetbaas van deze twee zakenmensen.”