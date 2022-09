Kranten zien ironie in hoofdrol Cody Gakpo en vertrek van John de Jong

Maandag, 19 september 2022 om 08:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:15

PSV won zondagmiddag voor het eerst in vijftien pogingen weer eens een topper van Feyenoord óf Ajax. Een fascinerend voetbalgevecht met Feyenoord werd in het Philips Stadion in het voordeel beslist van de Eindhovenaren: 4-3. Door de overwinning neemt PSV de koppositie in de Eredivisie over van Ajax, dat later op de dag met 2-1 verloor op bezoek bij AZ. De Nederlandse ochtendkranten zagen Cody Gakpo bij de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij uitblinken.

Bij PSV ging het deze week vooral over de onrust in de bestuurskamer. De club besloot de arbeidsovereenkomst van directeur voetbalzaken John de Jong per direct te ontbinden. Algemeen directeur Marcel Brands gaf te kennen dat De Jong door een gebrek aan vertrouwen vanuit de raad van commissarissen niet langer aan wilde blijven als technisch directeur, maar volgens het lag het tegenhouden van de verkoop van Cody Gakpo ten grondslag aan zijn vertrek.

“Gakpo grote man bij PSV”, kopt De Telegraaf, dat ook ironie in de heldenrol van de 23-jarige vleugelaanvaller en het vertrek van John de Jong zag. “Uitgerekend het vervullen van de wens van Van Nistelrooij om met Gakpo en Ibrahim Sangaré het seizoen in te kunnen gaan, heeft De Jong opgebroken, want daarmee is de directie ingegaan tegen een order van de raad van commissarissen om de gewenste financiële klapper te maken.”

De Volkskrant zag dat PSV met de zege op Feyenoord een crisis bezweerde, terwijl Het Parool schrijft dat het ‘spektakelstuk PSV - Feyenoord (4-3) het einde van een veelbewogen week in Eindhoven markeerde’. Ook deze krant noemt Gakpo en Ibrahim Sangaré als grote uitblinkers, hetgeen ‘de intense zondagmiddag een uiterst saillante dimensie gaf’. Ook de Ivoriaanse middenvelder kon in de laatste dagen van de zomerse transferwindow rekenen op concrete interesse uit de Premier League.