Analisten zijn unaniem: Nijhuis en VAR misten ‘donkerrode’ kaart bij AZ - Ajax

Maandag, 19 september 2022 om 07:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:25

De analisten van Studio Voetbal zijn van mening dat de arbitrage tijdens de topper tussen AZ en Ajax (2-1) in de slotfase een rode kaart voor Tijjani Reijnders heeft gemist. De middenvelder maakte een harde tackle van achteren op de enkel van Brian Brobbey en werd hiervoor slechts met geel bestraft. “Dit is wel donkerrood”, aldus Ibrahim Afellay.

Mees de Wit, Edson Álvarez en Reijnders werden door scheidsrechter Bas Nijhuis slechts bestraft met een gele kaart voor harde charges. Studio Voetbal-presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt zich hardop af of er wel een VAR aanwezig was bij de topper tussen AZ en Ajax. “Ik denk niet dat dit zin heeft als Bas Nijhuis scheidsrechter is”, zegt Van Hooijdonk met cynische ondertoon. “Nijhuis zit zelf ook achter de VAR-schermen”, laat Rafael Van der Vaart hierop grappend weten.

In #DitWasHetWeekend is men van mening dat Tijjani Reijnders rood had moeten krijgen voor zijn charge op Brian Brobbey ?? pic.twitter.com/c0H1XrymlO — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

De analisten zijn het eens dat Reijnders rood had moeten krijgen voor zijn overtreding op Brobbey. Rob Dieperink beslsoot als VAR om Nijhuis niet naar de zijlijn te roepen om de overtreding nogmaals te bekijken. “Hij had het nummer van Nijhuis niet?”, zegt Van Hooijdonk andermaal cynisch. “Als je als scheidsrechter dat niet ziet, dat kan best in de snelheid van het spel. Maar dan zit er een VAR ook voor een televisie en dan zie je dit gebeuren. Dan denk je: mwah. Dit is geen discussie. Als je ziet waar Cambuur die kaarten voor krijgt, dat zijn dezelfde situaties”, doelt de analist op de rode kaarten voor Mees Hoedemakers en Alex Bangura tegen RKC Waalwijk (5-1 verlies).

“Er wordt een beetje met twee maten gemeten en dat is gewoon jammer”, vervolgt Rafael van der Vaart, terwijl Afellay het ‘donkerrood’ vindt. In Dit was het Weekend waren Arnold Bruggink het ook eens dat Reijnders een rode kaart had moeten krijgen. “Ik snap wel dat Brobbey hier kwaad over is. Ik vind dit een rode kaart”, aldus Bruggink. “Dit is een tackle van achter en over de bal heen”, liet Perez vervolgens weten. “Vandaag waren er drie momenten waar spelers over de bal een tackle maakten met hun noppen op de enkels van hun tegenstanders, die werden allemaal met geel bestraft. Dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat deze tackle van Reijnders met geel werd bestraft.”