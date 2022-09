VZ 5: PSV en AZ winnen toppers; Van Gaal praat over Pasveer en Bijlow

Maandag, 19 september 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

PSV speelt chagrijn van zich af in fascinerend voetbalgevecht tegen Feyenoord

De eerste topper op Super Sunday tussen PSV en Feyenoord is beslist in het voordeel van de Eindhovenaren. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij keek al snel tegen een achterstand aan door toedoen van Oussama Idrissi, maar trok het duel nog in de eerste helft naar zich toe. Toch kwamende Rotterdammers tot twee toe keer terug in de wedstrijd via Danilo en Orkun Kökçü, al was het Armando Obispo die de topper besliste met een rake kopbal: 4-3. Door de zege wisselen beide ploegen van plek op de ranglijst. PSV staat nu tweede, Feyenoord bezet de derde plek. Later op de middag nemen Ajax en AZ het tegen elkaar op.

Angstgegner AZ maakt status waar en laat machteloos Ajax met lege handen

Ajax is zondag de koppositie van de Eredivisie verloren. Tegen angstgegner AZ lieten de Amsterdammers zich op ieder vlak aftroeven en werd het met een niet meer dan verdiende 2-1 nederlaag terug naar de hoofdstad gestuurd. Bovendien mocht Ajax Remko Pasveer danken dat de score niet hoger uitviel. Daarmee moet het team van Alfred Schreuder de koppositie toestaan aan PSV, dat eerder op de middag Feyenoord klopte. AZ klimt door de zege juist over laatstgenoemde heen naar de derde plek.

Van Gaal reageert op Bijlow: ‘Zelfkritiek is een topvoetballer meestal vreemd’

Louis van Gaal heeft zondagavond in de talkshow Humberto een eerste uitleg gegeven over zijn selectie voor de komende interlandperiode. De bondscoach van Oranje wil dolgraag van 'de laatste gelegenheid' gebruikmaken om kennis te maken met Ajax-doelman Remko Pasveer en legt ook uit waarom Feyenoord-goalie Justin Bijlow er niet bij zit. "Ik heb in mijn eerste persconferentie al aangegeven dat we een probleem hebben met de keepers, en dat zeg ik niet voor niks", aldus Van Gaal tegenover Humberto Tan.

Crisis compleet voor Juventus na nieuwe afgang; stoppen slaan door bij Di María

Bij Juventus staan alle signalen op rood na een nederlaag in de Serie A bij nummer laatst Monza. Met tien tegen elf maakte de hekkensluiter een kwartier voor tijd de enige treffer: 1-0. De Deense invaller Christian Gytkjaer was de matchwinner. Bij Ángel Di María sloegen de stoppen door. Hij maakte, in duel met een tegenstander, een slaande beweging en kon met een directe rode kaart vertrekken. Juventus staat door het verlies op de achtste plek en de positie van Massimiliano Allegri komt meer en meer onder druk.

Real Madrid demonstreert in twee aanvallen pure klasse aan Atlético Madrid

Real Madrid is zondagavond als winnaar uit de bus gekomen in de stadsderby tegen Atlético Madrid. De ploeg van Carlo Ancelotti had in het Wanda Metropolitano aan twee flitsende aanvallen, afgerond door Rodrygo en Federico Valverde, genoeg voor de overwinning. In de slotfase scoorde Mario Hermoso nog namens Atlético, maar daarna werd het elftal van Diego Simeone niet meer gevaarlijk: 1-2. Real Madrid heeft alle acht officiële duels dit seizoen gewonnen, waarvan zes in LaLiga, en is daarmee koploper. Atlético staat teleurstellend zevende.

