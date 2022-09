Invaller Sergiño Dest veroorzaakt strafschop en helpt Napoli aan zege

Zondag, 18 september 2022 om 22:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:02

AC Milan heeft in eigen huis een pijnlijke nederlaag moeten slikken tegen concurrent Napoli. In San Siro benutte Matteo Politano de door Sergiño Dest veroorzaakte strafschop, waarna Olivier Giroud in de tweede helft de gelijkmaker liet aantekenen. Toch trokken de Napolitanen aan het langste eind door een doelpunt van invaller Giovanni Simeone. Milan staat na de nederlaag vijfde, terwijl Napoli met Atalanta gedeeld koploper is.

Milan begon met Dest op de bank en had met name in de voorhoede te maken met de nodige afwezigen. Naast de door een knieblessure afwezige Zlatan Ibrahimovic deed ook Rafael Leão niet mee. De Portugese vleugelspeler was afwezig vanwege zijn tweede gele kaart in de vorige speelronde tegen Sampdoria. Omdat ook Ante Rebic en Divock Origi afwezig waren, begon Milan-trainer Stefano Pioli met Olivier Giroud in de spits. Rade Krunic nam de plek van Leão in. Ook Napoli had zorgen in de voorhoede, want Victor Osimhen ligt nog altijd in de lappenmand. Giacomo Raspadori nam zijn plaats in de spits in. Ex-PSV'er Hirving Lozano bleef de hele wedstrijd op de bank.

Milan was in de beginfase de gevaarlijkere partij en had via Theo Hernández de mogelijkheid om vroeg op voorsprong te komen. Zijn schot op doel kon echter nog voor de lijn worden weggewerkt. Drie minuten later had Giroud voor de openingstreffer moeten zorgen. De poging van de spits raakte echter slechts de lat. Een nieuwe poging van Giroud vloog ruim tien minuten later over het aluminium. Napoli stelde daar in het tweede gedeelte van de eerste helft pogingen van Politano en Khvicha Kvaratskhelia tegenover. Het doel werd niet getroffen, waardoor beide ploegen doelpuntloos gingen rusten.

Na rust claimde Napoli een strafschop na een overtreding van de ingevallen Dest op Kvaratskhelia. Scheidsrechter Maurizio Mariani werd door de VAR naar het scherm gestuurd en constateerde dat de Amerikaans international op de voet van de Georgiër stond. Politano schoot de strafschop vervolgens niet overtuigend in, maar Mike Maignan zag de bal net onder zijn lichaam terechtkomen: 0-1. Veertien minuten later bracht Giroud de stand gelijk. Charles De Ketelaere bracht de bal bij linksback Theo Hernández, die de bal panklaar legde voor Giroud: 1-1. Toch kon Milan niet lang genieten van de treffer. Een voorzet van Mario Rúi vond het hoofd van Giovanni Simeone, die de bal fraai verlengde met het hoofd: 1-2. Invaller Pierre Kalulu had dé mogelijkheid om Milan een punt bezorgen, maar de Fransman zag zijn schot op de lat belanden.

