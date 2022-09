Flitsende aanval van Mbappé, Neymar en Messi is voldoende voor zege op Bosz

Zondag, 18 september 2022 om 22:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:00

Paris Saint-Germain heeft Peter Bosz en Olympique Lyon zondagavond de derde competitienederlaag op rij bezorgd. De Franse grootmacht had genoeg aan een vroege flitsende aanval, waarvan Lionel Messi het eindstation was: 0-1. Door de zege komt PSG op 22 punten en wordt de koppositie weer overgenomen van Olympique Marseille, terwijl Lyon blijft steken op een zesde plaats.

Christophe Galtier, de trainer van PSG, koos voor zijn sterkste formatie. Dat betekende dat Lionel Messi, Neymar en Mbappé de voorhoede vormden en dat alle creativiteit ook van dat drietal moest komen. Bij Olympique Lyon had Peter Bosz zoals vertrouwd een basisplaats ingeruimd voor Nicolás Tagliafico, Alexandre Lacazette vormde daarnaast een spitsenduo met Moussa Dembélé.

??????????! ?? We zijn vijf minuten onderweg en Lionel Messi opent de score al in de Franse topper ??#ZiggoSport #Ligue1 #OLPSG pic.twitter.com/7ZYQ3bFQNp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 18, 2022

De bezoekers schoten uit de startblokken, want de eerste beste kans werd direct tot doelpunt gepromoveerd. PSG flitste via Mbappé, Neymar en eindstation Messi naar een snelle voorsprong. De Argentijn trof met een geplaatst schot in de korte hoek doel: 0-1. Les Parisiens gingen op jacht naar de 0-2 en hadden een overwicht, al leidde dit niet direct tot grote kansen. Aan de andere kant liet Lacazette halverwege de eerste helft de uitgelezen kans liggen om de stand weer in evenwicht te brengen door in geheel vrijstaande positie naast te koppen.

Het Lyon van Bosz knokte zich langzaam maar zeker in de wedstrijd en deelde met een klein half uur op de klok twee speldenprikken uit via Lacazette en Karl Toko Ekambi, waardoor PSG wist dat het scherp moest blijven. De ploeg van Galtier begon sterk aan de tweede helft. Zo dacht Messi de 0-2 op zijn schoen te hebben, toen hij Antony Lopes in de luren legde met een schijnschot en de doelman vervolgens passeerde. Castello Lukeba hield de thuisploeg echter op de been door de bal van de lijn te koppen.

PSG zette twintig minuten voor tijd andermaal aan. Nuno Mendes vond Neymar na een vlotlopende aanval. De Braziliaan had de bal voor het intikken, maar kwam niet verder dan een schuiver in de handen van uitblinker Lopes. In blessuretijd leek het duel toch nog in het slot gegooid te worden, toen Sergio Ramos een rebound van dichtbij tegen de touwen werkte. Door deze treffer ging uiteindelijk een streep vanwege hinderlijk buitenspel van Danilo.