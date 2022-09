Dumfries getipt als dé rechtsback van Oranje: ‘Wat er beter kan? Ik denk niets'

Zondag, 18 september 2022 om 23:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:24

Berry van Aerle vindt dat Denzel Dumfries het uitstekend doet bij Internazionale. Dat laat de oud-international weten aan Voetbal International. Dumfries is een vaste waarde in het team van Simone Inzaghi en is ook aanvallend regelmatig van groot belang voor i Nerazzurri. Van Aerle voorspelt dat de hij de komende jaren de vaste rechtsback van het Nederlands elftal zal worden.

Dumfries kon zondag als basisspeler niet voorkomen dat Inter met 3-1 verloor bij Udinese, maar hij scoorde dinsdag in de Champions League nog wel tegen Viktoria Plzen. Ook bijvoorbeeld tegen Lecce was de ex-speler van onder meer PSV belangrijk met het winnende doelpunt in blessuretijd. Daarnaast zorgt de 35-voudig international met zijn energie en rushes aan de rechterkant voor constante dreiging. Voor Van Aerle is het dan ook een uitgemaakte zaak dat hij start op het WK, én daarna. "Wat er beter kan? Ik denk niets, hij staat er altijd. Denzel is gewoon Denzel, hij geeft zoveel energie aan een elftal. Hij gaat voorop in de strijd en hij is voor mij door zijn spel een van de leiders van Oranje."

Van Aerle, die zelf ook tot 35 interlands voor Oranje kwam en de Europese titel veroverde in 1988, hoopt dat Dumfries en zijn ploeggenoten een dergelijke prestatie kunnen herhalen. Van Aerle beseft echter ook dat dat een lastig karwei zal worden. "Maar Denzel kan zeker geschiedenis schrijven en dat gun ik hem ook van harte. Als ik bondscoach was, zou ik hem altijd als eerste op papier zetten. Als hij niet geblesseerd raakt of zijn vorm verliest, is hij in mijn ogen jarenlang dé vaste rechtsback van Oranje. Hij is een man naar mijn hart." Dumfries heeft bij Oranje concurrentie van onder meer Devyne Rensch.

Dumfries heeft sinds zijn debuut in de Eredivisie voor Sparta steeds een stapje omhoog gezet in zijn carrière. Na zijn beginjaren op Het Kasteel verhuisde hij naar Heerenveen, waarna hij al na één seizoen werd overgenomen door PSV. Bij de Eindhovenaren werd Dumfries na het EK 2020, dat in de zomer van 2021 plaatsvond, voor een kleine veertien miljoen euro verkocht aan Inter. In veertig Serie A-wedstrijden is hij tot nog toe goed voor zes doelpunten en zes assists. Bovendien wist hij met zijn club beslag te leggen op de Coppa Italia en de Italiaanse Supercup.