Pasveer behaalt opmerkelijk record in Eredivisie: ‘En dat is geen goed teken’

Zondag, 18 september 2022 om 21:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:33

Remko Pasveer heeft zondag een opmerkelijk Eredivisie-record in handen genomen door liefst 71 passes te versturen in de wedstrijd van Ajax op bezoek bij AZ (2-1 verlies). Sinds de statistieken door Opta bijgehouden worden (het seizoen 2011/12) kwam het niet voor dat een doelman de bal zoveel doorspeelde in een Nederlands competitieduel. "En dat is geen goed teken", reageert Kenneth Perez in de studio van ESPN.

Pasveer zelf deelt de mening van de oud-middenvelder. "Ik had de meeste balcontacten in de eerste helft, maar dat is niet wat we willen", zegt hij op de persconferentie. "Ik denk dat wij veel beter kunnen en veel beter hebben laten zien. We moeten er echt aandacht aan besteden om het beter te doen." Tegen Liverpool (2-1 verlies) kwam Pasveer afgelopen dinsdag ook al enorm vaak aan de bal. Toen verstuurde de keeper 58 passes, waarmee hij alleen Calvin Bassey (60 passes) voor zich duldde aan de kant van Ajax. Zondag tegen AZ speelde Pasveer dus liefst 71 ballen, precies evenveel als Jurriën Timber.

Ajax kwam in Alkmaar vroeg op voorsprong via Mohammed Kudus, maar liet zich daarna op vrijwel alle fronten aftroeven. Via treffers van Mees de Wit en Jens Odgaard ging AZ er met de drie punten vandoor. "Het was vandaag niet goed", vindt Pasveer. "We moeten laten zien dat we de bal willen hebben. Dan kom je er voetballend onderuit en zijn we in onze kracht. Dat beheersen we het best, maar dan moeten we het wel doen."

Perez prijst Pasveer voor 'twee geweldige reddingen': in de openingsfase op een inzet van Odgaard, en in de tweede helft op een schot richting tweede paal van Tijjani Reijnders. Die laatste bal tikte Pasveer met een uiterste krachtsinspanning nog net op de paal. "Het gaat bij een keeper om het pakken van uitzonderlijke ballen. Deze op het schot van Reijnders was uitzonderlijk", aldus Perez. Arnold Bruggink gaat nog een stapje verder: "Een wereldredding."

Pasveer heeft voor het eerst in zijn carrière de definitieve selectie van Oranje gehaald. Perez vindt dat de keeper van Ajax het goed doet, maar tempert de euforie enigszins. "Ik vond dat mensen na Liverpool veel te gewichtig deden over Pasveer. Er zijn ook heel veel ballen die een keeper gewoon hoort te pakken. Wat binnen jouw reach valt, dat hoor je toch gewoon te pakken? Een keeper staat er omdat-ie kan keepen, en dan mag je ballen binnen alle redelijkheid pakken. Het gaat om de uitzonderlijke ballen."