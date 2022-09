Persoonlijke fout van Leroy Fer leidt dominante overwinning van Fenerbahçe in

Zondag, 18 september 2022 om 21:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:37

Fenerbahçe heeft zondagavond in de Turkse Süper Lig een overtuigende zege geboekt. De ploeg van trainer Jorge Jesus won in eigen huis met 5-0 van Alanyaspor. Door de overwinning klimt Fenerbahçe naar de zesde plaats en moet het op basis van verliespunten alleen Istanbul Basaksehir nog voor zich dulden.

Fenerbahçe maakte direct zijn intenties duidelijk door vanaf het eerste fluitsignaal op zoek te gaan naar de openingstreffer. Een fout van Leroy Fer lag uiteindelijk aan de basis van de vroege goal van de thuisploeg. De middenvelder leed slordig balverlies op eigen helft, waarna Diego Rossi met enig fortuin in stelling werd gebracht. De Italiaan schoof koel in de rechterbenedenhoek binnen: 1-0. De manschappen van Jesus wilden doordrukken en deden dit na ruim een kwartier via Gustavo Henrique, die een door Willian Arao verlengde hoekschop simpel op de doellijn kon binnenlopen: 2-0.

Op slag van rust kreeg Fenerbahçe een terechte strafschop, nadat Joao Pedro in het zestienmetergebied werd gevloerd door Fatih Aksoy. De spits zag zijn penalty vervolgens echter gekeerd worden door doelman Rúnar Alex Rúnarsson. Luttele minuten later moest de sluitpost van Alanyaspor alsnog buigen voor Crespo, die vanuit de dropkick op fraaie wijze doel trof. In het tweede bedrijf wisten de Gele Kanaries de score nog verder op te voeren. Enner Valencia was het eindstation na opnieuw slordig balverlies van de bezoekers en het slotakkoord was hierna voor Irfan Can Kahveci. De middenvelder kapte zijn directe tegenstander uit en vond de korte hoek: 5-0.