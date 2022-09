Bijlow reageert op ontbreken in Oranje-selectie van bondscoach Van Gaal

Zondag, 18 september 2022 om 21:39 • Paul Jeursen • Laatste update: 22:04

Justin Bijlow werd niet geselecteerd voor Oranje, maar gaat er wel vanuit dat hij naar het WK in Qatar afreist. Voor de camera's van zowel ESPN als de NOS liet hij weten door de keeperstrainer van Oranje op de hoogte te zijn gesteld van zijn absentie. Of hij de garanties heeft gekregen wel voor het WK geselecteerd te worden, wilde de Feyenoord-doelman niet zeggen. "Ik was een klein beetje verrast. Als ik er over twee maanden maar bij zit."

Bij ESPN werd Bijlow geconfronteerd met zijn absentie bij Oranje. Op de vraag of Bijlow verrast was dat hij was afgevallen, gaf hij bevestigend antwoord. "Verrast eh, ja. Ik had wel gehoopt dat ik erbij had gezeten, laten we het daarop houden", zo grijnsde hij. De grijns verraadde volgens de verslaggever dat Bijlow wel rekening had gehouden met een oproep. "Ja een klein beetje verrast was ik wel, maar ik ga gewoon hard werken en dan komt het wel goed. Als ik er over twee maanden maar bij zit."

Bijlow gaf toe contact te hebben gehad met de staf van het Nederlands eftal, maar liet in het midden of er toezeggingen waren gedaan. Op de vraag of Bijlow een uitleg heeft gekregen en of andere keepers nu getest worden, waarna hij bij een volgende interlandperiode weer aansluit, gaf Bijlow geen duidelijk antwoord. "Ja natuurlijk heb ik contact gehad met de keeperstrainer maar wat wij besproken hebben ga ik hier natuurlijk niet zeggen, dat is iets tussen ons. Maar we hebben wel contact gehad, dat is logisch."

Voor de camera’s van de NOS vroeg Joep Schreuder hem of de keeper vond dat hij in een mindere fase zit. "Nee ik vind van niet. Maar wat ik vind is voor mij belangrijk", zei hij lachend. "Maar je vindt ook wel dat je niet in topvorm bent?", zo vroeg Schreuder. "Natuurlijk kan het altijd beter en ik weet ook wat er beter kan daar werk ik hard voor en dan komt het ook wel weer vanzelf. Ik ga niet bij de pakken neerzitten", zo klonk het monter. Op de vraag van Schreuder of Bijlow denkt dat er nog wel kans is dat hij naar Qatar gaat zei hij: "Ik denk dat er altijd een kans is als ik het laat zien bij de club. Dat ga ik ook doen en dan ga ik er ook voor dat ik er over twee maanden bij zit."