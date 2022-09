Antoine Griezmann start na talloze invalbeurten in de basis tegen Real Madrid

Zondag, 18 september 2022 om 20:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:36

Antoine Griezmann staat voor het eerst dit seizoen in de basis bij Atlético Madrid. Los Rojiblancos nemen het om 21.00 uur op tegen Real Madrid. Griezmann werd door een clausule in het huurcontract met Barcelona tot nu toe uitsluitend na de zestigste minuut binnen de lijnen gebracht. Nadat de twee clubs dinsdag een akkoord bereikten over de verlaging van de afgelopen afkoopsom, is Griezmann weer vanaf het begin beschikbaar.

De Fransman werd de voorbije weken onbedoeld onderwerp van gesprek, toen duidelijk werd dat hij vanwege de clausule niet vaker dan een half uur werd opgesteld bij zijn nieuwe werkgever. De afgesproken afkoopsom is volgens L'Équipe verlaagd van veertig naar 25 miljoen euro, waardoor een rechtszaak van de baan is. De basisplaats van Griezmann gaat ten koste van Álvaro Morata. Naast Griezmann staat João Félix in de spits. Simeone stuurt zijn ploeg met een behoudend middenveld in een 3-5-2 opstelling het veld op.

Aan de kant van Real Madrid ontbreekt Karim Benzema nog altijd. De Fransman wordt in de spits vervangen door Rodrygo, die van nature buitenspeler is. Landgenoot Vinícius Júnior staat aan de linkerkant van de aanval, terwijl Federico Valverde als hangende rechtsbuiten staat opgesteld. Eduardo Camavinga moet plaatsnemen op de bank, wat betekent dat het middenveld wordt gevormd door Luka Modric, Aurélien Tchouaméni en Toni Kroos. Achterin zijn er geen verrassingen waar te nemen bij de Koninklijke.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Felipe, Witsel, Reinildo, Carrasco; Kondogbia, Koke, De Paul; João Félix, Griezmann.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinícius Júnior.