Club Brugge kan Champions League-zege geen vervolg geven en faalt in Luik

Zondag, 18 september 2022 om 20:32 • Paul Jeursen • Laatste update: 21:01

Club Brugge heeft de imponerende midweekse Champions League-zege op FC Porto (0-4) een dramatisch gevolg gegeven. In de Jupiler Pro League werd uit bij Standard Luik verloren: 3-0. Een dubbelslag van basisdebutant Philip Zinckernagel stond aan de basis van de nederlaag voor de ploeg van Carl Hoefkens. Door de zege klimt Standard naar de vijfde plek op de ranglijst. De Bruggelingen blijven op de derde plek steken.

Carl Hoefkens sleutelde nauwelijks aan zijn basiself. Van de spelers die FC Porto afgelopen week oprolden, ontbrak er maar één naam: Ferrán Jutglà moest plaats maken voor de Brugse recordaankoop Roman Yaremchuk. Bjorn Meijer stond dus ook in de basis. Noa Lang ontbrak nog steeds wegens een blessure en Ruud Vormer zat niet bij de selectie. Bij Standard zat ex-jeugdspeler van Vitesse Noah Ohio op de bank. Club Brugge heeft het op Sclessin vaak erg lastig. De laatste zege in Luik boekte de regerend landskampioen in januari 2017, toen werd het 0-3. Bovendien stak Standard in goede vorm, zij wonnen hun laatste drie wedstrijden.

Zoooo, Zinckernagel! ?? Een heel erg lekkere 1-0 van de Deen in dienst van Standard Luik tegen Club Brugge ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #STACLU pic.twitter.com/A31COOTG87 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 18, 2022

Het waren de bezoekers die in de eerste helft voornamelijk aan de bal waren. Toch was het Standard dat via William Balikwisha plotsklaps scoorde. Het Luikse feestje ging echter niet door, want Balikwisha stond buitenspel. Ondanks het veldoverwicht van de bezoekers was het Standard dat als eerste mocht juichen. Na een half uur spelen kreeg Zinckernagel het op de heupen. Op een paar meter van de zestien haalde hij vanaf de rechterkant diagonaal verwoestend uit. Simon Mignolet stond aan de grond genageld en zag het schot van de Deen in de verre hoek belanden. Het lukte Club Brugge in de eerste helft niet om één keer een bal tussen de palen te krijgen.

Vijf minuten na rust dacht Club Brugge een strafschop te krijgen. Scheidsrechter Jasper Vergoote had al naar de stip gewezen, nadat Casper Nielsen de bal tegen de arm van Noë Dussenne had geschoten. Na inmenging van de VAR werd de beslissing echter teruggedraaid. De arm van Dussenne hing op een natuurlijke manier langs zijn lichaam. Club Brugge ging verder op zoek naar de gelijkmaker en na een goede voorzet van Skov Olsen kopte Meijer over. Het waren les Rouches echter, die voor de tweede keer konden juichen en wederom was het Zinckernagel die scoorde. Hij dook de zestien in, stuurde Brandon Mechele het bos in en schoot hard en laag raak. Niet veel later moest de Deen geblesseerd het veld af. Zijn vervanger, Osher Davida, zette vlak na zijn invalbeurt Mignolet meteen aan het werk. De eindstand van 3-0 werd vlak voor tijd echter door Balikwisha op het bord gezet. Daarna kon hij meteen gaan douchen, want hij trok zijn shirt uit en kreeg zijn tweede gele kaart.