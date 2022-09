Atalanta pakt koppositie in Serie A; José Mourinho pakt voor vierde keer rood

Zondag, 18 september 2022 om 20:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:19

Atalanta heeft bij AS Roma een knappe overwinning weten te boeken. De bezoekers wonnen door een doelpunt van Giorgio Scalvini: 0-1. Roma-trainer José Mourinho kreeg tien minuten na rust rood, nadat de Portugese oefenmeester zijn woede niet kon beheersen na een vermeende strafschop voor de thuisploeg. Het was voor Mourinho alweer zijn vierde rode kaart in dienst van Roma. Door de overwinning pakt Atalanta de koppositie in de Serie A, terwijl Roma achterblijft op plaats zes.

Van Rick Karsdorp werd zaterdag bekend dat hij een meniscusoperatie moet ondergaan en was er dan ook niet bij in het Stadio Olimpico. Aderlating voor de ploeg van Mourinho was het niet meespelen van Paulo Dybala, die kampte met een spierblessure. Ook de al langer geblesseerde Georginio Wijnaldum was er niet bij. Toch stonden er drie Nederlanders aan de aftrap. Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners stonden namens Atalanta in de basis.

???????? ?????? José Mourinho ?? De Portugees is het niet eens met een beslissing, krijgt rood en de scheldwoorden vliegen in het rond! ???#ZiggoSport #SerieA #RomaAtalanta pic.twitter.com/aAnPL2oWtd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 18, 2022

Atalanta-doelman Juan Musso moest het veld na acht minuten verlaten en werd vervanger door Marco Sportiello, die een plaaggeest voor Roma zou blijken te zijn. Giorgio Scalvini zorgde tien minuten voor rust voor de voorsprong van Atalanta. De speler kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld, waarna hij met een geplaatst schot Roma-doelman Rui Patrício te machtig was. Vijf minuten voor rust had Tammy Abraham voor de gelijkmaker moeten zorgen. De Engelsman kwam één-op-één te staan met Sportiello, schoof de bal onder de doelman van Atalanta door, maar zag zijn poging net langs de verkeerde kant van de paal rollen. Abraham was een minuut later goed voor een pass in de loop van Lorenzo Pellegrini. De middenvelder dacht de bal onder Sportiello te kunnen steken, maar de doelman hield zijn benen goed bij elkaar en voorkwam daarmee een doelpunt.

Na rust bracht Roma veel energie in de wedstrijd en claimde Nicolò Zaniolo twee strafschoppen binnen een paar minuten. Bij de eerste werd de Italiaans international door Caleb Okoli aan het shirt getrokken. Zaniolo ging neer in het zestienmetergebied, maar omdat Zaniolo ook het shirt van Okoli vasthield ging de bal niet op de stip. Mourinho was het daar dusdanig mee oneens, dat hij zijn emoties even niet kon controleren en door scheidsrechter Daniele Chiffi met rood werd weggestuurd. Ook bij zijn tweede claim werd Zaniolo aan het shirt getrokken, maar wederom ging de bal niet op de stip. Aan de andere kant was Atalanta dicht bij de 0-2. Een Romeins been zorgde bijna voor een eigen doelpunt, maar Abraham stond paraat op de lijn. Een inzet van Mario Pasalic werd even later wéér door Abraham van de lijn gehaald. Het inbrengen van onder meer Eldor Shomurodov, die nog een grote kopkans en schietkans kreeg, leverde geen doelpunten op. Ook Andrea Belotti kon het tij niet keren, waardoor Atalanta er vandoor ging met de drie punten.