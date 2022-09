Arne Slot krijgt ervan langs: ‘Hij is gewoon een slechte verliezer’

Zondag, 18 september 2022 om 19:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:06

Arnold Bruggink en Kenneth Perez zijn niet te spreken over de cynische ondertoon die Arne Slot aansloeg tijdens een interview tegenover ESPN na de verloren topper tegen PSV. De trainer van Feyenoord moest cynisch lachen toen hij beelden van de 2-1 van Cody Gakpo zag. Volgens Slot ging er een overtreding van Ibrahim Sangaré aan deze treffer vooraf. “Hij heeft dat wel vaker als iets tegenzit, dan is er altijd iets wat hem niet bevalt”, aldus Perez.

“Arne Slot kan het verschil maken bij bepaalde clubs en hoe graag ik hem ook mag als trainer... Hier heeft hij wel een handje van als hij verloren heeft”, zegt Perez bij Dit was het Weekend. “Ik ben echt niet vies van dat cynische, maar als trainer ben je wel het uithangbord. Hij heeft dat wel vaker als iets tegenzit, dan is er altijd iets wat hem niet bevalt. Dat lachje bijvoorbeeld of journalisten beïnvloeden om zijn kant te kiezen vind ik niet echt nodig, zeker als je bij een topclub als Feyenoord werkt.” Bruggink kan de woorden van zijn collega-analist alleen maar beamen. “Hij heeft dit inderdaad niet nodig. Hij is gewoon een slechte verliezer, dat kan hij vaak goed verbergen”, zegt Bruggink lachend. “In deze situatie is dat gewoon lastig.”

Arne Slot kan een lach niet onderdrukken wanneer hij de tackle van Ibrahim Sangaré ziet bij de 2-1 van Gakpo. "Ik zie iemand die van achter een duel aangaat zonder dat-ie de bal raakt"#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

Slot verscheen na afloop van de verloren topper voor de camera van ESPN. De trainer van Feyenoord zag dat beide ploegen elkaar onder druk probeerden te zetten om fouten af te dwingen. “Ik denk dat de eerste en tweede tegentreffer voorbeelden zijn dat we een rechte bal inspelen op iemand die in de dekking staat”, waarna de trainer van Feyenoord bij het zien van de beelden van de 2-1 van Gakpo zijn lach niet kon onderdrukken. “Ik zie iemand (Sangaré, red.) van achteren het duel aangaan met Javairô Dilrosun zonder dat hij de bal raakt. Ik had ook al een foto gezien van dat duel…"

“Afgelopen donderdag dacht ik dat wij de 5-0 maakten, maar toen werd er 25 passes daaraan voorafgaand een hele lichte overtreding gemaakt”, doelt Slot op de afgekeurde treffer van Alireza Jahanbakhsh tegen Sturm Graz. "Het is bekeken door de scheidsrechter en de VAR, maar het is geen overtreding. Sangaré heeft de bal ook niet gespeeld, maar goed, dan kan het natuurlijk nog steeds geen overtreding zijn. Er zal wel helemaal geen contact zijn geweest, ga ik dan maar vanuit.”