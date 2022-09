Ontdekker van Haaland, Mané en Keïta nadert akkoord met Chelsea

Zondag, 18 september 2022 om 19:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:35

Het heeft er alle schijn van dat Christoph Freund de nieuwe technisch directeur van Chelsea wordt. Dat meldt journalist Fabrizio Romano. Freund vervult die functie momenteel bij Red Bull Salzburg, maar lijkt daar dus te gaan vertrekken. De 45-jarige Oostenrijker is de man achter de komst van onder meer Erling Braut Haaland, Sadio Mané en Naby Keïta.

Naast Freund stonden ook Luis Campos (Paris Saint-Germain), Michael Edwards (ex-Liverpool) en Lee Dykes (Brentford) in de belangstelling van the Blues, maar de keuze lijkt dus te zijn gevallen op Freund. Freund is al sinds 2006 actief bij de titelhouder uit Salzburg, waar hij in zijn eerste zes jaar teammanager was. Nadien vervulde hij drie jaar de functie van sports coordinator. In de zomer van 2015 werd Freund vervolgens gepromoveerd tot technisch directeur.

Nieuwe eigenaar Todd Boehly nam de taak van technisch directeur tijdelijk op zich, maar lijkt dat dus binnenkort aan Freund te kunnen laten. Het toeval wil dat Chelsea en Salzburg woensdag nog tegen elkaar speelden op Stamford Bridge (1-1). Freund ontkende toen tegenover de Evening Standard al niet dat hij in Londen aan de slag zou kunnen gaan. "Chelsea is een grote club in transitie. Ik kan niet exact zeggen wat er de komende weken en maanden zal gebeuren."

Freund bevestigde tegen de Engelse krant dat aanvaller Benjamin Sesko in de belangstelling staat van de club van trainer Graham Potter. Het contact over de Sloveen heeft de connecties tussen Freund en Chelsea warmer gemaakt. "Ik heb zo nu en dan gesprekken gehad met Chelsea. We spraken elkaar wel een maand of twee vaker vanwege de interesse in Sesko. De nieuwe eigenaar is geïnteresseerd in hoe we jonge spelers integreren in het eerste team. Maar dat doe je ook over en over met andere clubs", probeerde Freund de interesse van Chelsea nog enigszins te bagatelliseren. "Dat is het."