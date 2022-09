Angstgegner AZ maakt status waar en laat machteloos Ajax met lege handen

Zondag, 18 september 2022 om 18:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:57

Ajax is zondag de koppositie van de Eredivisie verloren. Tegen angstgegner AZ lieten de Amsterdammers zich op ieder vlak aftroeven en werd het met een niet meer dan verdiende 2-1 nederlaag terug naar de hoofdstad gestuurd. Bovendien mocht Ajax Remko Pasveer danken dat de score niet hoger uitviel. Daarmee moet het team van Alfred Schreuder de koppositie toestaan aan PSV, dat eerder op de middag Feyenoord klopte. AZ klimt door de zege juist over laatstgenoemde heen naar de derde plek.

Na het teleurstellende duel op Anfield vormde AZ op papier niet de ideale 'hersteltegenstander' voor Ajax. Liefst vier van de laatste onderlinge krachtmetingen pakten uit in het voordeel van de Alkmaarders, waar geen enkel Eredivisie-team – ook PSV of Feyenoord niet – aan kon tippen. Het eerste echte wapenfeit kwam dan ook van AZ. Jens Odgaard kwam bij een voorzet van gelegenheidsrechtsbuiten Yukinari Sugawara goed voor Jurriën Timber en dwong kersvers Oranje-klant Pasveer tot strekken. Toch was het collega Hobie Verhulst die even later moest vissen aan de overkant.

Daley Blind had een geweldige dieptepass in huis op Kenneth Taylor, waarbij het de vraag was of de middenvelder op dat moment geen buitenspel stond. De vlag bleef echter omlaag, waardoor Taylor de geheel vrijstaande Mohammed Kudus kon bedienen voor de openingstreffer. In zekere zin was dat vergelijkbaar met afgelopen dinsdag tegen Liverpool (2-1 verlies): ook toen scoorden de Amsterdammers uit de allereerste mogelijkheid.

?? Ajax pakt de leiding in Alkmaar: Mohammed Kudus tikt binnen na een heerlijke lange bal van Daley Blind en de assist van Kenneth Taylor ???#azaja pic.twitter.com/OOKN2XTXsc — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

Halverwege het eerste bedrijf liet AZ van zich horen. Tijani Reijnders werd geen strobreed in de weggelegd terwijl hij opstoomde op de helft van Ajax, maar schoot vervolgens recht op Pasveer af. Diezelfde Reijnders handelde kort daarop beter door een vrije trap diep richting Dani de Wit te sturen, die de bal maar net voorlangs het Ajax-doel liet eindigen. Beide ploegen hadden daarna lang weinig van elkaar te duchten, tot Devyne Rensch zijn ploeg vijf minuten voor rust dupeerde met een uitglijder.

Jordy Clasie probeerde Mees de Wit op links weg te sturen, waarbij Rensch leek te onderscheppen. De rechtsback gleed echter over de bal heen, waardoor hij een onbedoelde assist gaf op De Wit. De Wit – die net als Sugawara óók al als gelegenheidsaanvaller speelde – deed niet vermoeden dat hij van oorsprong verdediger is en schoot hard en laag onder Pasveer door: 1-1. Het was een enorme opsteker voor AZ, dat vlak daarna nog wel een domper te verduren kreeg. Bruno Martins Indi moest geblesseerd afhaken, waardoor komende interlandperiode voor de verdediger in het geding lijkt te raken.

Scheidsrechter Bas Nijhuis had al vijf minuten blessuretijd toegekend, waar nog een minuut bijkwam vanwege de blessure van Martins Indi. Dat bleek precies genoeg voor AZ. Bij een lange bal van achter stond Odgaard goed op te letten, terwijl Calvin Bassey aan de andere kant van het veld buitenspel ophief. Odgaard kon alleen op Pasveer af en rondde beheerst af: 2-1. Daarna floot Nijhuis direct voor de rust.

?? @AZAlkmaar zet Ajax te kijk: na de 1-1 van Mees de Wit scoort Jens Odgaard vlak voor rust de 2-1! ?? ?? ESPN2 #?? #azaja pic.twitter.com/6Cot8eXki7 — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

Schreuder greep in door Taylor te slachtofferen voor Davy Klaassen. Het leek niet te mogen baten, daar Reijnders nog geen twee minuten na de hervatting de paal trof. Dat was wellicht een doelpunt geweest als Pasveer daar niet aan had gezeten. Het AFAS Stadion schaarde zich massaal achter 'zijn' thuisploeg en zag deze Ajax na een uur wederom bijna verrassen. Een slinkse variant op een vrije trap kwam echter net niet bij de juiste kleur terecht voor de 3-1. Ajax mocht Pasveer daarop danken, die zijn ploeg ook bij de twee volgende doelpogingen op de been hield.

Om iets te forceren, bracht Schreuder Brian Brobbey voor de tegenvallende Rensch. Het leek effect te sorteren, daar er zich een mini-offensief van Ajax voordeed. Dat resulteerde bijna in de tweede treffer van Kudus, maar AZ zag Dani de Wit reddende engel spelen op de doellijn. Reijnders had dezelfde rol toen Steven Bergwijn het even later ook probeerde. Schreuder bracht Lorenzo Lucca nog als breekijzer, terwijl ook Lucas Ocampos mocht opdraven. Hoewel Verhulst zich nog moest onderscheiden bij een kansenregen voor Ajax, brachten de wissels geen verlossing voor de Amsterdammers. Daardoor moest de koppositie worden ingeleverd, en een nederlaag (precies 42 kilometer en 195 meter) mee terug naar de Johan Cruijff ArenA worden genomen.