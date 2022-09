Slot kan lach niet onderdrukken na zien van beelden van de 2-1 van Gakpo

Zondag, 18 september 2022 om 18:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:18

In topwedstrijden kun je het je niet veroorloven om twee tegentreffers uit corners tegen te krijgen, zo concludeert Arne Slot na de verloren kraker van Feyenoord tegen PSV (4-3) bij ESPN. Volgens de trainer speelden enkele details mee in het eindresultaat. Slot baalt vooral van de 2-1 van Cody Gakpo, waar volgens de oefenmeester een overtreding van Ibrahim Sangaré aan voorafging.

Slot zag dat beide ploegen elkaar onder druk probeerden te zetten om fouten af te dwingen. “Ik denk dat de eerste en tweede tegentreffer voorbeelden zijn dat we een rechte bal inspelen op iemand die in de dekking staat”, waarna de trainer van Feyenoord bij het zien van de beelden van de 2-1 van Gakpo zijn lach niet kan onderdrukken. “Ik zie iemand (Sangaré, red.) van achteren het duel aangaan met Javairô Dilrosun zonder dat hij de bal raakt. Ik had ook al een foto gezien van dat duel…"

Arne Slot kan een lach niet onderdrukken wanneer hij de tackle van Ibrahim Sangaré ziet bij de 2-1 van Gakpo. "Ik zie iemand die van achter een duel aangaat zonder dat-ie de bal raakt"#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

Afgelopen donderdag dacht ik dat wij de 5-0 maakten, maar toen werd er 25 passes daaraan voorafgaand een hele lichte overtreding gemaakt”, doelt Slot op de afgekeurde treffer van Alireza Jahanbakhsh tegen Sturm Graz. Het is bekeken door de scheidsrechter en de VAR, maar het is geen overtreding. Sangaré heeft de bal ook niet gespeeld, maar goed dan kan het natuurlijk nog steeds geen overtreding zijn. Er zal wel helemaal geen contact zijn geweest, ga ik dan maar vanuit.”

De winnende 4-3 van Armando Obispo viel uit een hoekschop, waarbij Marcus Pedersen beargumenteerde dat het een doeltrap was. “Ik zie dat hij daar gelijk in heeft”, zegt Slot, terwijl hij de beelden van het discutabele moment ziet. “Alleen vervolgens is het nog steeds maar een corner. We hebben best wat corners tegen gehad en je weet dat als je tegen PSV speelt dat ze sterk zijn in twee dingen: de counter en de standaardsituatie. Als je dan twee goals tegen krijgt uit de standaardsituatie, is dat uit bij PSV over het algemeen te veel, en dat is ook gebleken.”

Slot gaat ook in op de 1-1 van Jarrad Branthwaite, die na ruim een kwartier uit een hoekschop van Cody Gakpo bij de eerste paal de gelijkmaker tegen de touwen schoot. De oefenmeester koos ervoor om bij corners niemand bij de palen te zetten. “Dat is een constante afweging en struggle. Hoeveel mensen heb je in de zone, hoeveel in de mandekking. Hoeveel mensen heb je nodig bij een korte corner. Ik denk dat het over het algemeen minder nodig is om iemand bij de eerste paal te zetten. Hier ging ook in de afspraak iets niet goed, want Jahanbakhsh zou eigenlijk in de mandekking op Branthwaite moeten spelen, maar hij stond nu voor de korte corner. Dat soort details spelen mee in een eindresultaat, zoals bij de tweede en vierde tegentreffer ook details meespelen.”