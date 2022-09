Perez spaart ‘de dader’ bij Ajax niet: ‘Ik háát spelers die dat doen’

Zondag, 18 september 2022 om 18:02 • Tom Rofekamp

Kenneth Perez begrijpt weinig van de sliding van Devyne Rensch bij de gelijkmaker van AZ tegen Ajax. Net als zijn collega-analisten bij ESPN is de Deen van mening dat de actie van de rechtsback niet per se nodig was om doelpuntenmaker Mees de Wit het scoren te beletten. Perez steekt zijn algemene mening over het maken van slidings bovendien niet onder stoelen of banken: "Ik háát verdedigers die dat doen."

Nadat Mohammed Kudus Ajax op voorsprong had gezet, begon de gelijkmaker van AZ bij Jordy Clasie. De middenvelder probeerde Mees de Wit op links weg te sturen, waarbij Rensch leek te onderscheppen. De rechtsback gleed echter over de bal heen, waardoor hij een onbedoelde assist gaf op Mees de Wit. De Wit, die net als ploeggenoot Yukinari Sugawara als gelegenheidsaanvaller speelde, deed niet vermoeden dat hij van origine verdediger is en schoot hard en laag onder Pasveer door: 1-1.

"Ik háát verdedigers die veel slidings maken", pleit Perez. Hoewel collega-analist Arnold Bruggink zijn mening niet zodanig veralgemeniseert, heeft hij wel een mening over de actie van Rensch: "Het was totaal onnodig." Het tafelgezelschap is het bovendien eens over dat AZ verdiend op (een 2-1) voorsprong staat. "Ze leggen veel meer energie in de wedstrijd dan Ajax, dat vrij weinig energie en inbreng in de wedstrijd heeft. Op basis van inzet en wil is de voorsprong dikverdiend voor AZ", aldus Perez.

De 2-1 van Jens Odgaard kan bovendien op lof rekenen aan de ESPN-tafel. Bij een lange bal van achteruit stond de spits van AZ goed op te letten, terwijl Calvin Bassey aan de andere kant van het veld buitenspel ophief. Odgaard kon zo alleen op Ajax-doelman Remko Pasveer af en rondde beheerst af: 2-1. "Het is niet makkelijk, want het veld is nat en je schoenen zijn gewoon nat", vindt Bruggink.