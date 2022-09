Becker trekt magnifieke vorm door in onderling duel met Van de Ven

Zondag, 18 september 2022 om 17:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:43

Union Berlin heeft zondag de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg in winst weten om te zetten. Sheraldo Becker trok zijn blakende vorm van de start van het seizoen door en was met een assist en een doelpunt wederom doorslaggevend: 2-0. Becker stond onder meer tegenover Micky van de Ven, die de hele wedstrijd speelde. Union staat door de overwinning zeer knap eerste, terwijl Wolfsburg troosteloos zeventiende staat.

Union is aan een ongekend goed seizoen bezig en dat is voor een groot gedeelte te danken aan Becker. De Surinaams international won in september al de prijs voor speler van de maand in de Bundesliga en had tot de wedstrijd van zondag al vijf doelpunten en drie assists op zijn naam staan. De ex-Ajacied stond tegen Wolfsburg dan ook uiteraard weer in de basis. Ook ex-PSV'er Timo Baumgartl begon namens de thuisploeg aan het duel en dat betekende voor hem zijn rentree op de voetbalvelden, nadat hij maandenlang moest revalideren van de gevolgen van kanker. Aan de kant van Wolfsburg stond Van de Ven wederom in de basis. Net als Becker is ook Van de Ven aan een uitstekend seizoen bezig. De verdediger stond na de vorige speelronde zelfs in het elftal van de week van Kicker.

Becker probeerde het al in de achtste minuut met een venijnig schot, dat uiteindelijk naast ging. Ploeggenoot Diogo Leite kon de thuisploeg na een kleine twintig minuten spelen ook op voorsprong zetten. De Portugees kopte echter over. Aan de kant van Die Wölfe kreeg Josip Brekalo een goede kans, maar ook de Kroaat kon zijn kopbal niet genoeg richting meegeven. Ook Baumgartl was namens Union dicht bij een doelpunt. De kopbal van de Duitser kwam echter recht in de handen van Koen Casteels terecht.

Een kleine tien minuten na rust kwam Union op voorsprong. Een hoge voorzet van Becker kwam terecht bij Jordan Siebatcheu, die met een kopbal in de linkerbenedenhoek voor de 1-0 zorgde. Daarmee schreef Becker alweer zijn vierde assist van het seizoen op zijn naam. De naam van de aanvaller kwam een kwartier voor tijd ook zelf op het scorebord. Met een laag hard schot in de rechteronderhoek tekende hij voor zijn zesde treffer dit seizoen in de Bundesliga. De VAR keek nog of er een overtreding werd gemaakt in de aanloop naar het doelpunt, maar dat bleek niet zo te zijn. In het vervolg hield de ploeg uit Berlijn goed stand, waardoor de koppositie een feit is.