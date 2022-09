Kökçü haalt pijnlijk probleem aan bij Feyenoord: ‘Dat kan gewoon niet’

Zondag, 18 september 2022 om 16:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:30

PSV en Feyenoord hebben zondag voor een uiterst vermakelijke topper gezorgd. De Rotterdammers kwamen op voorsprong, maar zagen PSV vervolgens het heft in handen nemen. Uiteindelijk bleek Cody Gakpo de grote man met een doelpunt en drie assists in de met 4-3 gewonnen wedstrijd. Dat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij liefst drie keer scoorde uit een standaardsituatie, gaat er bij Orkun Kökçü niet in. De captain van Feyenoord vindt dat zijn elftal zich mannelijker moet opstellen.

Feyenoord schoot uit de startblokken en stond al na drie minuten op voorsprong via Oussama Idrissi, die raak schoot op aangeven van Alireza Jahanbakhsh. "De eerste twintig minuten begonnen we goed", analyseert Kökçü bij ESPN. "We maakten de 0-1 en hadden het overwicht. Daarna kwamen zij met de standaardsituatie (Jarrad Branthwaite scoorde de 1-1 uit een corner, red.). Zij scoren drie keer uit een standaardsituatie. Dat kan gewoon niet. Op dit niveau kan dat niet. Daar moeten we echt aan werken."

Wát een spektakel in Eindhoven: het eindigt in 4-3! ??



Armando Obispo kopt @PSV naar de overwinning in de topper tegen @Feyenoord ??

Feyenoord kwam dankzij Danilo en Kökçü twee keer terug, maar moest uiteindelijk buigen door een rake kopbal van Armando Obispo. "We komen nog wel terug tot 3-3, maar dan komt er weer een standaardsituatie en wordt het 4-3. We wisten dat PSV sterk is met standaardsituaties. Ze kunnen ze goed nemen en hebben afmakers. Maar daar moeten wij mannelijker het duel aangaan. Het was moeilijk, zeker. Ik moet de wedstrijd terugzien, maar ik had het gevoel dat ik nooit echt vrij kwam en we geen combinaties konden maken. Daar hadden we moeite mee."

Uiteindelijk kwam Feyenoord nipt tekort tegen PSV, concludeert ook Kökçü. "We doen mee tot de laatste minuut, maar we moeten een stapje extra zetten om echt mee te kunnen doen bovenin", aldus de aanvoerder. Presentator Jan Joost van Gangelen haakt in op de woorden van de middenvelder. "Meedoen is niet goed genoeg, toch?" Met die woorden stemt Kökçü in. "Zulke wedstrijden moet je gewoon winnen. Ook al is het met slecht voetbal en is het lelijk. Je moet proberen het ene punt over te houden. Daar moeten we aan werken."