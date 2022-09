Heerenveen spoelt Ajax-kater na heerlijke subtopper goed weg

Zondag, 18 september 2022 om 16:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:34

SC Heerenveen heeft zich zondag prima hersteld van de 5-0 oorwassing tegen Ajax van afgelopen week. In het eigen Abe Lenstra Stadion werd het FC Twente van Ron Jans in een buitengewoon boeiend voetbalgevecht met 2-1 verslagen. Milan van Ewijk vestigde een hoofdrol op zich, door schuldig te zijn aan de 0-1 en vervolgens goed te zijn voor de gelijkmaker. Door de overwinning vestigt de selectie van Kees van Wonderen zich met twaalf punten uit zeven duels een stuk steviger in de subtop. Twente blijft vooralsnog vijfde met dertien punten.

Nog voordat het duel in het Abe Lenstra Stadion begonnen was, kreeg de kijker op ESPN al een geestig tafereel te zien. Terwijl presentator Cristian Willaert hevig in de veronderstelling was dat Hendrik Pasveer wederom het pak van mascotte Heero zou dragen, was dat nog altijd de zoon van commercieel directeur Martin Koopman. Pasveer – die 22 jaar het pak droeg en afgelopen februari ontslagen werd – won deze week een rechtszaak tegen Heerenveen, waarin de kantonrechter oordeelde dat hij weer in dienst moet worden genomen. In de zaak beklaagde Pasveer zich onder meer over Koopman, die zich tijdens de coronacrisis niet aan de regels zou hebben gehouden.

Ook de kijker in het stadion kreeg al snel wat te genieten – de meegereisde Twente-supporters, wat heet. De ploegen waren nog geen twee minuten onderweg of Van Ewijk speelde de bal te kort terug op kersverse Oranje-klant Andries Noppert. Virgil Misidjan kon daardoor onderscheppen en beheerst afronden. Nadat de vleugelspit niet veel later verzuimde om zijn tweede te maken, maakte Van Ewijk zijn fout van daarvoor goed.

De rechtsback ontglipte met zijn sprint aan de aandacht van alles en iedereen en kreeg de bal op een presenteerblaadje van Amin Sarr. Met een geplaatst schot in de verre hoek liet Van Ewijk Twente-goalie Lars Unnerstall kansloos: 1-1. Gesterkt door de gelijkmaker gingen de Friezen op jacht naar de voorsprong. Daar hadden ze slechts zes minuten voor nodig: Anas Tahiri legde de bal bij een ingestudeerde corner panklaar op het hoofd van Pawel Bochniewicz, die Ramiz Zerrouki in de lucht aftroefde en binnenkopte.

De tweede helft in het Abe Lenstra Stadion was een stuk fletser te noemen. Twintig minuten voor tijd kon het publiek echter weer op de banken, toen Robin Pröpper Sarr neerhaalde in het strafschopgebied. De Zweed ging zelf achter de bal staan voor de penalty, maar zag Unnerstall zijn inzet keren. Heerenveen mocht kort daarop van geluk spreken toen Ricky van Wolfswinkel voor de tweede maal die middag de lat trof. Unnerstall voorkwam met een katachtige reflex nog dat Bochniewicz zijn tweede binnenkopte, terwijl Sarr een één-op-één met de Duitser naast werkte.