Vink schrikt: ‘Enige goede bal die hij gegeven heeft in de eerste helft’

Zondag, 18 september 2022

PSV en Feyenoord hebben er een uiterst vermakelijke eerste helft van gemaakt in de topper in het Philips Stadion. Feyenoord begon sterker en kwam aan de leiding via Oussama Idrissi, maar gaf het vervolgens helemaal weg. Jarrad Branthwaite en Cody Gakpo kantelden het duel. Danilo zorgde na nieuw gepruts in de defensie van PSV voor de 2-2 ruststand.

De eerste helft tussen PSV en Feyenoord stond bol van de fouten. "Het is heel vreemd. Het veld zal daar ook debet aan zijn. Verkeerd schoeisel, veel glijpartijen", aldus Marciano Vink halverwege het duel. Bij de 0-1 ging Philipp Max hopeloos in de fout door de bal zo in te leveren bij de zijlijn. "Hij denkt dat hij ontzettend veel tijd heeft, dat kan gewoon niet. Dit is het gewoon niet weten. Hij staat met zijn rug tegen de zijlijn aan en heeft geen optie. Doe dan iets. Als je zo lang wacht, krijg je de kans dat de tegenstander de bal afpakt."

?? @Feyenoord pakt al heel snel de leiding in de topper met @PSV! Oussama Idrissi zet de bezoekers geplaatst op 0-1 ?? #psvfey pic.twitter.com/aAJaXtMsG7 — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

De goal kwam op naam van Idrissi, die raak schoot op aangeven van Alireza Jahanbakhsh. "Dat is ook de enige goede bal die Jahanbakhsh heeft gegeven in de eerste helft", aldus Vink. Na de openingstreffer van Feyenoord nam PSV het heft in handen en kwam het op voorsprong door treffers van Branthwaite en Gakpo. "PSV moet in de duels komen", gaat Vink verder. "Het eerste kwartier kwamen ze niet in de duels. Sangaré en Veerman stonden na het eerste kwartier wel goed en konden ze de duels wel winnen. Daarna hebben ze alle duels gewonnen."

?? @PSV draait het helemaal om! Cody Gakpo zet de Eindhovenaren op 2-1 na risicovol opbouwen bij @Feyenoord ??#psvfey pic.twitter.com/Fh9W0g6Yf7 — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

Ook Mario Been zag dat PSV geen antwoord had op de opbouw van Feyenoord. "Omdat ze overal te laat kwamen op het middenveld." De 1-1 kwam tot stand uit een hoekschop, toen Branthwaite bij de eerste paal binnentikte. "Moet Bijlow wel komen of niet? Je moet beter anticiperen op de goal van Feyenoord. PSV heeft een omzetting gedaan op het middenveld. Sangaré speelt nu iets meer naar voren en Veerman op Timber."