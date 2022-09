Arsenal pakt koppositie over; Arteta brengt jongste debutant aller tijden

Zondag, 18 september 2022 om 15:06 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:57

Arsenal heeft de koppositie in de Premier League weer overgenomen van Manchester City. De ploeg van manager Mikel Arteta kwam tegen Brentford geen moment in de problemen: 0-3. William Saliba en Gabriel Jesus kopten Arsenal voor rust al naar een comfortabele 0-2 voorsprong. Na rust maakte Fábio Vieira zijn eerste competitiegoal en zo zette hij de eindstand op het bord. Met achttien punten uit zeven wedstrijden staat Arsenal één punt voor op Manchester City.

Brentford verloor slechts één van zijn laatste zeventien Londense derby's in de Premier League en won vijf van zijn zes thuiswedstrijden tegen Arsenal. Vorig seizoen werd het nog 2-0 voor het team van Thomas Frank. Zondagmiddag had de ploeg van Mikel Arteta echter niks te duchten van the Bees.

Nadat Gabriel Martinelli na twee minuten al dicht bij de openingstreffer was, viel de verdiende treffer een kwartier later pas. Uit een corner van Bukayo Saka kopte Saliba via de binnenkant van de paal raak. Doellijntechnologie was even nodig om te bevestigen dat de bal de doellijn had gepasseerd. Tien minuten later mochten the Gunners opnieuw juichen. Het was Jesus die, eveneens met een kopbal, nu op een voorzet van Granit Xhaka, doelman David Raya verschalkte.

Door zijn treffer nam Jesus de tweede plek in achter Kevin de Bruyne als het aankomt op betrokkenheid bij goals in de Premier League in de afgelopen vijf maanden. Jesus was bij dertien treffers betrokken (negen goals, vier assists); De Bruyne bij zestien (vijf goals, elf assists). Na rust gooide Arsenal de wedstrijd definitief in het slot. Vieira, die voor het eerst in de basis stond, bekroonde zijn goede spel met zijn eerste treffer. Zijn heerlijke afstandsschot ging via de paal het doel in. Vlak voor tijd mocht Ethan Nwaneri invallen bij Arsenal. Met zijn 15 jaar en 181 dagen was hij de jongste debutant ooit in de Premier League. Hiervoor stond het record op naam Harvey Elliott, toen namens Fulham. De bezoekers kwamen verder geen moment meer in de problemen tegen Brentford en als Jesus zijn vizier op scherp had gehad, was de score flink hoger uitgevallen.