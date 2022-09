Van Nistelrooij ‘parkeert’ lastige kwestie: ‘Dat kwam wel binnen, ja'

Zondag, 18 september 2022 om 14:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:10

Het vertrek van John de Jong bij PSV is hard aangekomen bij Ruud van Nistelrooij. De oefenmeester van de Eindhovenaren werkte zowel in zijn spelers- als trainerscarrière lang met De Jong samen en zag zo een waardevol partner verdwijnen. "Dat is de voetballerij: het is hard", luidt het oordeel van Van Nistelrooij bij ESPN.

Vrijdagavond werd bekend dat De Jong af zou treden als directeur voetbalzaken bij PSV. Reden voor zijn exit was een 'unanieme vertrouwensbreuk' bij de raad van commissarissen. Voorafgaand aan de kraker tegen Feyenoord wordt Van Nistelrooij gevraagd naar de situatie. "Het is duidelijk. Ik heb lang met hem samengespeeld en lang met hem samengewerkt. Hij heeft, alles bij elkaar, hier 22 jaar gespeeld en zijn werk gedaan. Dat kwam wel binnen bij mij, moet ik eerlijk zeggen."

Van Nistelrooij heeft echter nog geen tijd gehad om uitgebreid bij de kwestie stil te staan, erkent hij. "Je weet ook dat alle energie in de wedstrijd van vandaag moet. Dat is ook hoe John denkt. Dit even parkeren en na vandaag is er iets meer ruimte met interlands. Dan kan je er iets meer bij stilstaan, denk ik. Maar de focus is bij het team gebleven."

Interviewer Jan Joost van Gangelen stelt vervolgens dat de timing 'waardeloos' was. "Dat soort dingen heb je niet in de hand", vindt Van Nistelrooij. "Zo is de voetballerij, dat is hard. En daar moet je mee leren omgaan." Van Nistelrooij kwam in 1998 naar PSV, dat de spits destijds aantrok van SC Heerenveen. De Jong kwam twee seizoenen later over van FC Utrecht. De twee speelden één seizoen samen, tot Van Nistelrooij voor 30,4 miljoen euro naar Manchester united vertrok. In 2016 werden de twee herenigd bij PSV: De Jong was toen hoofdscout, terwijl Van Nistelrooij jeugdtrainer werd.